2019'da PKK'ya yönelik operasyonlarda 50 terörist etkisiz hale getirildi. Bu isimler arasında terör örgütünün yönetici kadrosundan isimler de yer aldı.

Yurt içinde 9 bin 463 operasyon düzenlendi. PKK'ya ağır darbe vuruldu.



İçişleri Bakanlığı, 2019 Ocak ayındaki faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı.



Operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde yer alan teröristlerin de bulunduğu toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı operasyonlarında listedeki 2 kritik ismin de üstü çizildi. Gri kategoride aranan ve başına 300 bin lira ödül konan Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Gri listedeki bir diğer isim olan Müslüm Bilici de yakalandı.



Yapılan operasyonlar neticesinde; 108 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. Çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.



Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 10 bin 34 operasyonda da 15 bin 636 kişi yakalandı, 2 bin 158 kişi tutuklandı.



Türk ordusu sınır ötesinde de operasyonlarına ara vermedi. Edinilen bilgilere göre ocak ayında yurt dışındaki 25 terörist etkisiz hale getirildi.





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