Aydınlık gazetesi yazarlarından Didem Okur, kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları için dava dilekçesinin nasıl olması gerektiğini açıkladı. Okur, "Dava dilekçesinde tarafların kimlik ve adres bilgileri ile uyuşmazlığın kronolojik seyri ve nedeni açıklandıktan sonra deliller belirtilir ve talepte bulunulur. Ancak tekrar ediyorum, mutlaka bir uzmana danışılması gerekir." bilgilerini paylaştı

Didem Okur şunları belirtti:



"Merhaba, 15 yıl 3600 (SGK'da maaşım asgari görünüyor aslında daha yüksek) gün işten ayrılma hakkımı kullanarak noterden çalıştığım işyerine kıdem tazminatı için ihtar yolladım. 'Ödemem' dedi patron. Ben de arabulucuya gittim, yine 'Ödemem, herkes böyle yapsa yandık' dedi. Dava açacağım, nasıl bir dilekçe yazmam ve nelere dikkat etmem lazım? Başka bir evrak ya da bilgi gerekir mi?



Okurumuz şu ana kadar süreci doğru işletmiş. Bundan sonra hak kazanmışsa kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları için dava açması gerekir. Ancak bunun için mutlaka bir uzmandan yardım alması önemlidir.







Öte yandan gerçek ücreti Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilenden yüksek olan işçi, bunun tespiti için dava açmalıdır. Bu dava açılmadan önce ise arabulucuya gidilmez."



ulusal.com.tr Okurumuz şu ana kadar süreci doğru işletmiş. Bundan sonra hak kazanmışsa kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları için dava açması gerekir. Ancak bunun için mutlaka bir uzmandan yardım alması önemlidir. Dava dilekçesi nde tarafların kimlik ve adres bilgileri ile uyuşmazlığın kronolojik seyri ve nedeni açıklandıktan sonra deliller belirtilir ve talepte bulunulur. Ancak tekrar ediyorum, mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.Öte yandan gerçek ücreti Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilenden yüksek olan işçi, bunun tespiti için dava açmalıdır. Bu dava açılmadan önce ise arabulucuya gidilmez."