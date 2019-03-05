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2019 e devlet elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon abonelikleri İGDAŞ, AYEDAŞ, BEDAŞ, ENERJİSA, İSKİ, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom abonelik yapma

Kurulduğu günden bu yana milyonlarca üyeye ulaşan e-Devlet sistemi, dijital dönüşüm açısından önemli bir yol kat etti. İnsanlar, belediye ya da kuruma gitmeden e-Devlet sistemi üzerinden işlerini kolaylıkla halledebiliyor. Bu sisteme yeni hizmetlerin eklenmesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre, sisteme en son tüm abonelik işlemlerinin yapılabileceği hizmetler eklendi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yaptı. e-Devlet'ten elektrik, su, doğalgaz, internet abonelikleri nasıl yapılır? e-Devlet'e nasıl üye olunur? PTT'den nasıl şifre alınır? 

2019 e devlet elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon abonelikleri İGDAŞ, AYEDAŞ, BEDAŞ, ENERJİSA, İSKİ, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom abonelik yapma

Milyonlarca vatandaşın işlerini kolay yoldan halletmesini sağlayan e-Devlet sistemine dijital dönüşüm açısından yeni özelliklerin eklenmesi devam ediyor. Birçok işlemin ve bilginini kısa yoldan edinilebildiği e-Devlet'e en son tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren önemli bir hizmet eklendi.

41 milyonun üzerinde üyesi olan e-Devlet sistemine tüm abonelik işlemlerinin yapılabileceği hizmet eklendi.

E-DEVLET'E NASIL ÜYE OLUNUR? PTT'DEN E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR

e-Devlet sistemine hiç giriş yapmamış vatandaşlar, ilk önce PTT şubelerinden belirli bir ücret karşılığında e-Devlet şifresi alması gerekiyor. Şifrelerini alan kullanıcılar, PTT şubelerinde kendilerine verilen zarfları yırtarak şifrelerine ulaşabiliyorlar. Şifresi olduğu halde unutan vatandaşlar da cep telefonları aracılığıyla şifre sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Şifrelerini alan kullanıcılar, kimlik numaralarıyla beraber zarftaki şifreyle e-Devlet sistemine giriş yapabilirler. İlk kez giren vatandaşlar, şifrelerini değiştirmek zorunda. Yeni şifrede ise bir büyük harf, bir küçük harf, rakam ile noktalama işaretlerinin olması isteniyor. Giriş yapan kullanıcılar sistem üzerinden birçok hizmete kısa yoldan  erişebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra abonelik işlemleri için önce abone olunmak istenilen kurumun hizmetlerine girilir. Oradan abone olunmak istenen hizmet seçilerek gerekli girişler yapılır.

Bilgi girişlerinin ardından onay ekranı göründüğü andan itibaren işlemin başarıyla tamamlandığı anlaşılabilir.

Abonelik işlemini doğru yaptığından emin olmayan vatandaşlar, ilgili kurumun çağrı merkezini arayarak yaptıkları işlemi doğrulatabilir.

E DEVLET THH BAŞVURU

E-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti başvuruları ve soy ağacı bilgileri dahil birçok işlemi hızlıca ve sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

ulusal.com.tr

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir" dedi
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