2019 yılı için emeklilere bayramlarda yatacak bayram ikramiyeleriyle ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl için emeklilere bayram ikramiyelerinin ne zaman olacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Emekliler internette bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağına dair detaylı bir araştırma yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili evde bakım yardımı alanların bayram ikramiyelerinin gelir testi hesaplamasına dahil edilmeyeceğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda birtakım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclisten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız" dedi

2019 yılı için emeklilerin heyecanla beklediği soru ikramiyelerin ne kadar ve ne zaman yatacağı.



Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat hükümetten son gelen açıklama var, o da düzenlemeyle ilgili.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, evde bakım yardımı alanların gelir düzeyinde bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir testinde belirtilen rakamın üzerine çıkılmasına sebep olduğunu belirterek, bu yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi.



Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile, bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti.



Bu düzenleme ile, Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağına, “5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmez.” cümlesi eklenecek.



Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6,8 milyar-TL kaynak aktarıldı.



Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Genel Kurul’un gündemine gelmesi bekleniyor.



BAKANDAN YENİ AÇIKLAMA



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı alanlar için Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyelerinin gelir şartı hesaplanmasında yer almasının bazı mağduriyetlere neden olduğunu belirterek, "Gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız." dedi.



Bakan Selçuk, Eskişehir Valiliğine gelişinde, Vali Özdemir Çakacak, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.



Valilik Şeref Defteri'ni de imzalayan Selçuk, koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, tarihi, kültürü, ekonomisi ve ticaretiyle övünç kaynağı olarak gördükleri Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Selçuk, şöyle devam etti:



"Eskişehir bizim için her zaman sevginin, hoşgörünün, birlik, beraberliğin timsali olan bir şehrimiz oldu. Nice alimlerin, bilim adamlarının, liderlerin yetiştiği bir şehir burası. Bu vesileyle Eskişehirlilerle burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada işçilerimizle, işverenlerimizle buluşacağız, engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle beraber olacağız, şehit yakınlarını ziyaret edeceğiz, Valimizin ev sahipliğinde ilimize dair bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz, basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte olacağız."



Gelir testi hesaplanmasında ikramiyelerin dahil edilmemesi



Bakan Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğine ilişkin açıklamasını hatırlattı. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl müjdesini vermesi ile uygulanmaya başlanan Ramazan ve Kurban bayramlarındaki ikramiyeler sebebiyle evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda birtakım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclisten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız. Bunun da bugün müjdesini vermek isterim."



Selçuk'un açıklamasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına geçildi.



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