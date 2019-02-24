31 Mart yerel seçimlerine iki ya da üç hafta kala emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarının çözüleceği iddia edildi. Ayrıca, yine iddialara göre, idari mahalli seçimlerine kısa bir süre kala genel af konusunda adım atılacak

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler için çıkarılacak yasa teklifi, tasarısı hala Meclis'te beklemede olduğu ifade edildi.



EYT mağdurlarını sevindirecek bir haber verileceği, EYT yasasının seçimlere 2 veya 3 hafta kala çözüleceği iddia edildi. Ne MHP'nin ne de AKP'nin 5 milyon oyu hiçe sayamayacağı, yerel seçimlerden önce kalıcı bir adım atılacağı öne sürüldü. Yüzde 80-90 oranında EYT mağdurlarının sorununun çözüleceği iddia edildi. Seçimden önce hem MHP hem de AKP kanadında EYT mağdurlarının sorununun çözüleceği sözü verildiği ifade edildi.



EYT mağdularının istediklerinin verileceği iddia edildi.



GENEL AF KONUSU



MHP'nin genel af konusunda geri adım attığı, EYT konusunda da çekimser kaldığı öne sürüldü.



Yerel seçimlere az bir süre kala genel bir af çıkarılacağı iddia edildi.