2019 Emniyet müdürleri kararnamesi ne zaman yayınlanacak? Emniyet müdürleri kararnamesinde sürpriz gelişme

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat'ın 'Emniyet müdürleri kararnamesi imzada' başlıklı yazısı şu şekilde:

"İçişleri bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı bazı il Jandarma Alay komutanlarının görev yerlerini değiştirdi. Şimdi gözler emniyet müdürleri kararnamesine çevrildi. Daha önce İçişleri bakanı Süleyman Soylu tarafından hazırlanan emniyet müdürleri kararnamesinin tırpan yediği kulislere düşmüştü.

Soylu yeni hazırladığı kararnamede ekipçiliğe ve adam kayırmacılığa fırsat vermedi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu emniyet müdürleri kararnamesinde bazı kriterlere önem verdi.

Cumhurbaşkanlığına giden emniyet müdürleri kararnamesinin bu günlerde sürpriz bir şekilde yayınlanması bekleniyor. Hazırlanan il emniyet müdürleri kararnamesi ile ilgili çok önemli kulis bilgilerine ulaşıldı.

Türkiye, aylardır konuşulan İl Emniyet Müdürleri kararnamesini bekliyor. Önümüzdeki günlerde sürpriz dolu kararname resmi gazetede yayımlanacak. Meclis kulislerine göre, yayımlanacak olan İl Emniyet Müdürleri kararnamesinden aylar öncesi başarılı 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbeli olanlara 1. Sınıf emniyet müdürü terfisi verildi. 1.sınıf emniyet müdürü terfisi alan polisler yeni çıkacak olan İl Emniyet Müdürleri kararnamesiyle bazı şehirlere İl Emniyet Müdürü olarak atanacak. "2018 yılı içerisin de kararnamenin çıkması beklenirken bu güne kadar bir türlü çıkmamıştı. Çıkmaması ise seçim süreçleri olarak görülüyor."

Kulislere göre İl Emniyet Müdürleri kararnamesi hazırlandı. Terfi alan emniyet müdür yardımcıları 1. Sınıf terfisiyle bazıları il emniyet müdürü olarak atanacak. Bir çok ilin emniyet müdürünün değişeceği ve yeni çıkan Valiler kararnamesiyle birlikte Türkiye’de bazı şehirlerde çalışmaların daha da hızlanacağı belirtildi.

Siyaset kulislerinde bazı il emniyet müdürlerinin il valileri ile ters düştüğü de kulislerde konuşuluyor.

Hatta bazı il valilerinin kendi illerindeki emniyet müdürleri ile anlaşamadığını ve bunu bakanlığa ilettikleri siyaset kulislerinde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emniyet müdürleri kararnamesine önem verdiği söyleniyor.

Siyaset kulislerinde Yeni atanacak emniyet müdürleri ile daha koordineli bir şekilde çalışılacağı iddia ediliyor.

Emniyet müdürleri kararnamesinden sonra bazı il valileri değişecek."

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