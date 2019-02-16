epttavm.com üzerinden e-tanzim ürünlerini satın almak için öncelikle siteye üye olmalısınız. Üyelik işlemlerinin ardından ilgili ürünlerinizi sepete ekleyip, sepetinize gitmelisiniz. Sepetinizde adres bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini girdikten sonra siparişinizin kargoya verilmesini beklemelisiniz. Epttavm.com üzerinden e-tanzim ürünleri Havuç: 2,50 TL, Ispanak: 4 TL, Maydanoz 2.25 TL, Salatalık: 4 TL, Biber: 6 TL, Patlıcan: 4.5 TL, Soğan: 2 TL, Patates: 2 TL'ye satılıyor

epttavm.com üzerinden tanzim ürünlerinin satışının yapılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar, epttavm.com adresinden internetten nasıl alışveriş yapılacağını araştırmaya başladı.



epttavm.com üzerinden alışveriş yapabilmek için öncelikle siteye üye olmanız gerekiyor. Sitedeki üye ol kısmından gerekli bilgileri girip üye olun. Mail adresinize gelecek olan mail aracılığıyla onay işlemini de yaptıktan sonra artık siteye üyesiniz.



Bakan Turhan'ın açıklamasının ardından vatandaşlar, epttavm.com adresine giriş yapmaya çalıştı. Ani yüklenme sonucu siteye bir süre erişim sağlanamadı. Tekrar hizmet veren site üzerinden alışveriş yapmak için ürün linklerine ihtiyacınız var.



Bakanlığın açıklamasına göre, e-tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak adresinden satın alabilirsiniz.



Çıkan listede ürünleri sepetinize ekledikten sonra 'satın al' butonu ile sepetinize gidiyorsunuz.



Teslimat bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini girip onay verdikten sonra ürünü satın almış bulunuyorsunuz.



EPPTAVM.COM E-TANZİM ÜRÜNLERİ SATIŞ FİYATLARI



epttavm.com üzerinden satışına başlanan e-tanzim ürünlerinin fiyatları da kilo bazında şu şekilde:



“Havuç: 2,50 TL



Ispanak: 4 TL



Maydanoz 2.25 TL



Salatalık: 4 TL



Biber: 6 TL



Patlıcan: 4.5 TL



Soğan: 2 TL



Patates: 2 TL”