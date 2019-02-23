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2019 Game of Thrones dizisinin (GOT) yeni sezonunda neler yaşanacak? Lekesizler sahneye mi çıkıyor? Game of Thrones (GOT) dizisinin kaçıncı sezonu gelecek

Son sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Game of Thrones (GOT) dizisiyle ilgili yeni teoriler ortaya çıktı. Yeni ipuçlarına göre, Cersei ve Jaime’in yanı sıra, fotoğraflardaki tüm karakterler Winterfell’de görünüyor. Dizide ilginç gelişmeler yaşanırken, yeni sezonda neler olacağı tam bir merak konusu

2019 Game of Thrones dizisinin (GOT) yeni sezonunda neler yaşanacak? Lekesizler sahneye mi çıkıyor? Game of Thrones (GOT) dizisinin kaçıncı sezonu gelecek

HBO'nun yapımını üstlendiği Game of Thrones dizisiyle ilgili yayınlanan fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Sekizinci sezonuyla Nisan ayında ekranlara veda edecek dizinin hayranları heyecanlı bir bekleyiş içinde. Dizi ekibinin paylaştığı son fotoğraflarda Sansa, Jon veya Daenerys'in ne yapacağına ilişkin ipuçları yer aldı. Cersei ve Jaime’in yanı sıra, fotoğraflardaki tüm karakterler Winterfell’de görünüyor.
 
Fotoğraflarda Sansa, Davos ve Brienne, Winterfell'in büyük salonuna oturmuş şekilde görünüyor. Dikkat çeken ayrıntı ise karakterlerin tamamının endişeli olduğu... Sansa'nın aklında ne olduğu ise merak konusu.






 
ZIRHLARI TAKILI

Fotoğraflara dikkatle bakılınca Brienne ve Davos'un fonlarındaki duvarda ayakta duran "Lekesizler" görülüyor. Game of Thrones'te Danerys'in satın aldığı 8 bin kişilik paralı asker ordusu olan Lekesizlerin son sezondaki rolü tartışılmaya başlandı. Bu işaretle, Daenerys'in kendisini Kuzey'in toplanmış efendilerine tanıttığı sahne olduğu belirtildi. Resimlerdeki yüzlerdeki endişe ise zırhları ve kaskları takılı olan Lekesizlerin bazı karakterleri bağlayarak yerde tuttuğu ileri sürüldü. 
 
JON'A GERÇEĞİ SAM Mİ SÖYLEYECEK? 

Paylaşılan başka bir fotoğraf ise Samwell Tarly ile ilgili. Sam, 7. sezonun sonunda Bran Stark'ı Winterfell'deki bir odada bulmuştu. Ancak fotoğraf incelendiğinde Sam'in arkasındaki sütunların Bran'ın şömineli küçük odası değil, mahzenler olduğu belirlendi. Bu da Jon'a gerçeği Sam'in söyleyeceği teorisini güçlendirdi. Ned Stark'ın gayrimeşru oğlu değil, Rhaegar Targaryen ve Lyanna Stark'ın çocuğu olan Jon Snow, kendini aniden Demir Taht için ciddi bir rakip olarak bulacak. Başka bir teoriye göre de Jon mahzenlerde Ned Stark'ın kendisine yazdığı bir mektup bulacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #lekesizler #got #game of thrones
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