Mahkum yakınları son dakika af haberi bekliyor. Af çıksa bile başta devlete karşı işlenmiş suçlar olmak üzere bazı suçlar kanun kapsamının dışında tutuluyor.

Mahkum yakınlarının son dakika haberi olarak beklediği af yasasıyla ilgili henüz bir gelişme gündeme gelmedi. Ancak af çıksa dahi yasadan yararlanamayacak olan mahkumlar var. İşte o suçlar:



Askerleri itaatsızliğe teşvik ve aleniyet



Devletin ülkesine ve egemenliğine karşı cürümler



Vatandaşın devlete karşı harbe katılması



Harp veya hasmane hareketlere tahrik



Yabancı devlet müdahalesini tahrik



Milli menfaatlere aykırı hareketler



Asker toplama, hasmane hareketlerde bulunma



Düşman askeri harekatına yardım



Düşmana iaşe temini



Taahhüdü yerine getirmemek



Taahhüde hile karıştırmak



Askeri tesisleri tahrib



Siyasi mahiyetteki vesikalarla ilgili suçlar



Gizli kalması lazım gelen malumatla alakalı casusluk



İfası menedilen malumata ilişkin casusluk



Taksirle işlenen casusluk



Gizli askeri bölgelere giğrme



Devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri bulundurma



İfşa ile ilgili casusluk



Yayılması yasaklanan haberleri ifşa



Devlet sırlarından yararlanma



Devlet hizmetinde sadakatsizlik



Harp zamanında devlet emirlerine uymamak



Vatana manevi hıyanet



Düşman devletten nişan veya aylık almak



Anayasa düzenini ihlal, yasama organının fonksiyonlarını engelleme suçları



İcra kuvvetine tecavüz



Asker toplamak



İsyana ve birbirini öldürmeye teşvik



Fesat heyetlerini teçhiz



Askeri komutanlıkların gasbı



Ülkenin güvenliğini tehlikeye koyacak yayınlar



Halkı askerlikten soğutma



Cumhurbaşkanına suikast



Cumhurbaşkanına fiili saldırı



Harp zamanında bozgunculuk



Silahlı çete kurma cürümleri



Silahlı çeteye yardım



Devletin emniyetine karşı gizli suç ittifakı



Devletin güvenliğine karşı cürüm işlemeye tahrik



İşkence suçu



Kötü muamelede bulunma



Cismen eza verme



Mefruz cebirle ırza geçme



Mefruz cebirle ırz ve namusa tasaddi



Cebren ırza geçme



Cebren ırza tasaddi



Reşit olmayan 15 yaşını bitirmiş küçüklerle rızaen cinsi münasebet



Şahsa bağlı ağırlatıcı sebepler



Fiile bağlı ağırlatıcı sebepler



Hayasız hareketler



Fuhuş maksadıyla kadın oynatmak



Söz atma ve sarkıntılık cürümleri



Kasten adam öldürme



Aile fertlerine kötü muamele



Soykırım



İnsanlığa karşı suçlar



Örgüt



Kasten öldürme



İnsan üzerinde deney



Organ veya doku ticareti



İşkence



Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence



Eziyet



Cinsel saldırı



Çocukların cinsel istismarı



Reşit olmayanlarla cinsel ilişki



Cinsel taciz



Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak



Düşmanla işbirliği yapmak



Devlete karşı savaşa tahrik



Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama



Yabancı devlet aleyhine asker toplama



Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma



Düşman devlete maddi ve mali yardım



Anayasayı ihlal



Cumhurbaşkanına saikast ve fiili saldırı



Yasama organına karşı suç



Hükümete karşı suç



Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan



Silahlı örgüt



Silah sağlama



Suç için anlaşma



Askeri komutanlıkların gasbı



Halkı askerlikten soğutma



Askerleri itaatsizliğe taşvik



Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma



Savaş zamanında emirler uymama



Savaş zamanında yükümlülükler



Savaşta yalan haber yapma



Seferberlikle ilgili görevin ihlali



Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü



Devletin güvenliğine ilişkin belgeler



Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme



Siyasal ve askeri casusluk



Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama



Uluslararası casusluk



Askeri yasak bölgelere girme



Devlet sırlarından yararlanma



Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik



Yasaklanan bilgileri temin



Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini



Yasaklanan bilgileri açıklama



Yasaklanan bilgilerin siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama



Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi



Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

