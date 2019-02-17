MHP'li 8 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan "af teklifinde" hangi ayrıntılar yer alıyor? Eylül 2018'de sunulan teklif için TBMM henüz görüşmelere başlamadı. Mahkum yakınları sosyal medyadan çeşitli kampanyalar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamasıyla af konusunun gündeme gelmeyeceği işaret edilse de mahkum yakınları umutlarını kaybetmedi. MHP'nin bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine dair kanun teklifindeki ayrıntılar ise şöyleydi:
"19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen, kanunda ayrık tutulanlar hariç, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir. Kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü ve tutuklu olanların, kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl indirilir. İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir."
Mahkum yakınlarının son dakika haberi olarak beklediği af yasasıyla ilgili henüz bir gelişme gündeme gelmedi. Ancak af çıksa dahi yasadan yararlanamayacak olan mahkumlar var. İşte o suçlar:
Askerleri itaatsızliğe teşvik ve aleniyet
Devletin ülkesine ve egemenliğine karşı cürümler
Vatandaşın devlete karşı harbe katılması
Harp veya hasmane hareketlere tahrik
Yabancı devlet müdahalesini tahrik
Milli menfaatlere aykırı hareketler
Asker toplama, hasmane hareketlerde bulunma
Düşman askeri harekatına yardım
Düşmana iaşe temini
Taahhüdü yerine getirmemek
Taahhüde hile karıştırmak
Askeri tesisleri tahrib
Siyasi mahiyetteki vesikalarla ilgili suçlar
Gizli kalması lazım gelen malumatla alakalı casusluk
İfası menedilen malumata ilişkin casusluk
Taksirle işlenen casusluk
Gizli askeri bölgelere giğrme
Devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri bulundurma
İfşa ile ilgili casusluk
Yayılması yasaklanan haberleri ifşa
Devlet sırlarından yararlanma
Devlet hizmetinde sadakatsizlik
Harp zamanında devlet emirlerine uymamak
Vatana manevi hıyanet
Düşman devletten nişan veya aylık almak
Anayasa düzenini ihlal, yasama organının fonksiyonlarını engelleme suçları
İcra kuvvetine tecavüz
Asker toplamak
İsyana ve birbirini öldürmeye teşvik
Fesat heyetlerini teçhiz
Askeri komutanlıkların gasbı
Ülkenin güvenliğini tehlikeye koyacak yayınlar
Halkı askerlikten soğutma
Cumhurbaşkanına suikast
Cumhurbaşkanına fiili saldırı
Harp zamanında bozgunculuk
Silahlı çete kurma cürümleri
Silahlı çeteye yardım
Devletin emniyetine karşı gizli suç ittifakı
Devletin güvenliğine karşı cürüm işlemeye tahrik
İşkence suçu
Kötü muamelede bulunma
Cismen eza verme
Mefruz cebirle ırza geçme
Mefruz cebirle ırz ve namusa tasaddi
Cebren ırza geçme
Cebren ırza tasaddi
Reşit olmayan 15 yaşını bitirmiş küçüklerle rızaen cinsi münasebet
Şahsa bağlı ağırlatıcı sebepler
Fiile bağlı ağırlatıcı sebepler
Hayasız hareketler
Fuhuş maksadıyla kadın oynatmak
Söz atma ve sarkıntılık cürümleri
Kasten adam öldürme
Aile fertlerine kötü muamele
Soykırım
İnsanlığa karşı suçlar
Örgüt
Kasten öldürme
İnsan üzerinde deney
Organ veya doku ticareti
İşkence
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
Eziyet
Cinsel saldırı
Çocukların cinsel istismarı
Reşit olmayanlarla cinsel ilişki
Cinsel taciz
Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak
Düşmanla işbirliği yapmak
Devlete karşı savaşa tahrik
Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
Yabancı devlet aleyhine asker toplama
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
Düşman devlete maddi ve mali yardım
Anayasayı ihlal
Cumhurbaşkanına saikast ve fiili saldırı
Yasama organına karşı suç
Hükümete karşı suç
Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan
Silahlı örgüt
Silah sağlama
Suç için anlaşma
Askeri komutanlıkların gasbı
Halkı askerlikten soğutma
Askerleri itaatsizliğe taşvik
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Savaş zamanında emirler uymama
Savaş zamanında yükümlülükler
Savaşta yalan haber yapma
Seferberlikle ilgili görevin ihlali
Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Siyasal ve askeri casusluk
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
Uluslararası casusluk
Askeri yasak bölgelere girme
Devlet sırlarından yararlanma
Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Yasaklanan bilgileri temin
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
Yasaklanan bilgileri açıklama
Yasaklanan bilgilerin siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
Mahkum yakınları son dakika af haberi bekliyor. Af çıksa bile başta devlete karşı işlenmiş suçlar olmak üzere bazı suçlar kanun kapsamının dışında tutuluyor.
MHP'li 8 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan "af teklifinde" hangi ayrıntılar yer alıyor? Eylül 2018'de sunulan teklif için TBMM henüz görüşmelere başlamadı. Mahkum yakınları sosyal medyadan çeşitli kampanyalar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamasıyla af konusunun gündeme gelmeyeceği işaret edilse de mahkum yakınları umutlarını kaybetmedi. MHP'nin bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesine dair kanun teklifindeki ayrıntılar ise şöyleydi: