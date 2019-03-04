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2019 genel af ne zaman çıkacak, yerel seçimden önce çıkar mı? Mahkum ve hükümlülere genel af ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri ile haberleri

2019 yılında genel af tartışmalarında son dakika açıklaması geldi. Buna göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, genel afla ilgili konuştu. Yıldız, "Çalışmalarımız devam ediyor teklifimizin kanunlaşması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi

2019 genel af ne zaman çıkacak, yerel seçimden önce çıkar mı? Mahkum ve hükümlülere genel af ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri ile haberleri

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in "Affa karşıyım" açıklamasına MHP'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cirit'e yanıt vererek, "Anayasanın 87. maddesinde af çıkarma yetkisi tanınıyor, Meclis'in özel ve genel af çıkarma yetkisi orada düzenleniyor dolayısıyla Meclis özel ve genel af çıkarabiliriz ceza indirimi yapabilir. Bunun için kanun çıkarabilir bu yetki orada olduğu sürece bu tür açıklamalar, affa karşıyım gibi sözler söyleyeni bağlar" dedi. 
 
Yıldız, Cirit'i eleştirerek, "Bu sözlerin alt yapısı yoktur hukuki altyapısı da yoktur bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor teklifimizin kanunlaşması için elimizden geleni yapıyoruz teklifimiz mutlaka yasalaşacaktır önümüzdeki süreçte" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ismail rüştü cirit #yargıtay #mhp #genel af
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