Cemre, ilkbahar müjdecisi... Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Cemre'yi akıllara düşürdü. Peki ilk cemre toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir ne demek ne anlama geliyor? Cemre düşünce ne oluyor?

Gri, kasvetli, soğuk ve bol yağışlı havaların ardından güneş kendini usul usul gösteriyor. Mevsim normallerinin üzerindeki hava baharı gözletiyor. Peki cemre ne zaman düşecek?



Hava sıcakları giderek artıyor. Yurttaşlar şimdilerde en çok cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor.



Cemre 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Böylece hava, su ve toprak ısınır. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer.



Baharın müjdecisi "Cemre" Arapça kökenli bir kelime olup "kor" yani ateş anlamına gelir. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlar. Cemre, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.



ulusal.com.tr

