Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı başladı! 2019 JGK sözleşmeli astsubay başvuruları nasıl yapılır? 2019 Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli / muvazzaf astsubay temini kayıtları bugün 25 Şubat 2019'da başladı. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da sözleşmeli astsubay alınacağı açıklandı. Kayıtlar 13 Mart 2019 saat 23.59'a kadar devam edecek. Astsubay olmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru için lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları şartı aranıyor

Astsubay alımlarını İçişleri Bakanlığı açıklar açıklamaz sosyal medya kullanıcıları internet üzerinden araştırmaya başladı. Astsubay olmak isteyen erkek ve kadın vatandaşlar için başvuru süreci de bugün başladı.



Peki astsubaylık başvurusu nasıl yapılacak?



Yurttaşlar öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris sitesi üzerinden sisteme giriş yapacak. Sahil Güvenlik ve Jandarma olarak ikiye ayrılan astsubaylık başvurusunu yapacak olan vatandaşlar sitedeki “Devam ediyor” butonuna tıklayarak e-devlet şifresi ile başvuru sayfasına yönlendirilecek.



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının erkek/kadın muvazzaf/sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 25 Şubat - 13 Mart 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.



Başvurular 13 Mart 2019 saat 23.59'a kadar devam edecek.



BAŞVURU ŞARTLARI



Lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.



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