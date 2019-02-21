banner1002
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor
RTÜK Medya Buluşmaları'nın ilki İstanbul'da yapıldı
RTÜK Medya Buluşmaları'nın ilki İstanbul'da yapıldı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bu Pazar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bu Pazar
Sondaj gemisini Deniz Kuvvetleri korudu
Sondaj gemisini Deniz Kuvvetleri korudu

2019 Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin kişilik dev uzman erbaş İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları! Jandarma personel başvuru detayları belli oldu mu? Jandarma personel başvurusu nasıl yapılır şartları neler

2019 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığına on binlerce kişilik personel alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar, askerlik mesleğini yapmak isteyenler, Jandarma'ya 27 bin kişilik personel alımı haberinin ardından internetten nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor? Peki Jandarma'ya başvuru nasıl yapılır

2019 Jandarma Genel Komutanlığına 27 bin kişilik dev uzman erbaş İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları! Jandarma personel başvuru detayları belli oldu mu? Jandarma personel başvurusu nasıl yapılır şartları neler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

Bu haberin ardından on binlerce vatandaş, intenetten Jandarma Genel Komutanlığı personel alımına nasıl başvuru yapabileceğini araştırıyor.

Daha yeni olan haberin ayrıntıları henüz düşmedi.

Hangi kadrolara, ne zaman alım yapılacağı açıklanmazken, yeni bilgilerle haberimizi güncelleyeceğiz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #2019 jandarma personel alımı #jandarma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.