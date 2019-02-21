2019 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığına on binlerce kişilik personel alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar, askerlik mesleğini yapmak isteyenler, Jandarma'ya 27 bin kişilik personel alımı haberinin ardından internetten nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor? Peki Jandarma'ya başvuru nasıl yapılır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.



Bu haberin ardından on binlerce vatandaş, intenetten Jandarma Genel Komutanlığı personel alımına nasıl başvuru yapabileceğini araştırıyor.



Daha yeni olan haberin ayrıntıları henüz düşmedi.



Hangi kadrolara, ne zaman alım yapılacağı açıklanmazken, yeni bilgilerle haberimizi güncelleyeceğiz.



ulusal.com.tr