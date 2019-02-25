Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik 30 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişiklik, gelir vergisi kesintisinin iadesiyle ilgili. Malum birçok gazete ve haber sitesi de bunu "Kıdem tazminatından kesilen gelir vergisi iade edilecek" diye duyurdu. Peki bu düzenlemeden kimler yararlanabilecek? Hangi koşulları yerine getirmek gerekiyor? Başvuruyu nereye ve nasıl yapabiliriz? İade talebi için hangi belgelere ihtiyaç var? Kıdem tazminatı alan herkese vergi iadesi yapılacak mı? Vergi iadesi sadece tazminatla mı sınırlı? 15 yıl önce tazminat alan bir kişinin vergi iadesi alması mümkün mü? Vergi iadesini almak için ne yapmanız gerekiyor? Tüm bu soruların yanıtını, ana kaynağından temin ederek siz okurlarımız için derledik

KİMLER VERGİ İADESİ ALABİLECEK?



1- İşvereniyle anlaşarak -kıdem ve ihbar tazminatı dışında- bir ödeme karşılığı iş sözleşmesini sona erdirip “tazminat” alanlar,



2- Özelleştirme nedeniyle işini kaybedip belirli bir süre “iş kaybı tazminatı” alanlar,



3- Kamuda sözleşmeli personel statüsünde çalışıp belirli şartları yerine getirdiği için “iş sonu tazminatı” alanlar,



4- İşe iade davasını kazanıp çalışmak için işyerine başvuru yapan ancak işe başlatılmadığı için işverenden “iş güvencesi tazminatı” alanlar,



5- Bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında ek tazminat alanlar vergi iadesi alabilecek.



ŞARTLAR



1- Düzenlemeden 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak.



2- Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor.



3- Düzenlemeden dava açmayanlar veya açılmış davalardan vazgeçenler yararlanacak.



4- İade talepleriyle ilgili kesinleşmiş yargı kararı varsa düzenlemeden yararlanmak mümkün değil.



NEREYE BAŞVURULACAK?



Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok. Başvuru, tazminat ödemesini aldığınız işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine yapmanız gerekiyor.



NASIL BAŞVURULACAK?



İade talebi dilekçelerini elden verebilir veya postayla vergi dairesine gönderebilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamdan da dilekçeleri ulaştırabilirsiniz.



DİLEKÇEYE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?



Dilekçeye ulaşmak için önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine girmeniz gerekiyor. Daha sonra sitenin sol alt bölümünde yer alan “Haberler” kısmındaki "11 Şubat - 306 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Taslağı Hazırlandı" yazısına tıklayınız. Karşınıza çıkacak sayfanın en altında “İade talebi dilekçe örneği” yazısını

tıkladığınızda dilekçeyi indirmiş olacaksınız.



İADE TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER



Dilekçenin yanında ayrıca kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen ikale sözleşmesi örneği, söz konusu sözleşmeye dayanarak yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belge (ücret bordrosu vb.), ilgili vergi dairesince gerekli görülen diğer belge ve bilgileri vermek gerekiyor. İşverenler, ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, çabuk bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.



KIDEM TAZMİNATINDAN KESİLMEZ



Yazılı ve görsel basın organları, Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişikliği "Kıdem tazminatından kesilen gelir vergisi iade edilecek" diye duyurdu. Doğru değil. Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez.



İade dilekçe örneğine ulaşmak için: http://www.gib.gov.tr/306-seri-nolu-gelir-vergisi-genel-teblig-taslagi-hazirlandi



Tarık Tekgözli

ulusal.com.tr



1- İşvereniyle anlaşarak -kıdem ve ihbar tazminatı dışında- bir ödeme karşılığı iş sözleşmesini sona erdirip “tazminat” alanlar,2- Özelleştirme nedeniyle işini kaybedip belirli bir süre “iş kaybı tazminatı” alanlar,3- Kamuda sözleşmeli personel statüsünde çalışıp belirli şartları yerine getirdiği için “iş sonu tazminatı” alanlar,4- İşe iade davasını kazanıp çalışmak için işyerine başvuru yapan ancak işe başlatılmadığı için işverenden “iş güvencesi tazminatı” alanlar,5- Bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında ek tazminat alanlar vergi iadesi alabilecek.1- Düzenlemeden 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak.2- Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor.3- Düzenlemeden dava açmayanlar veya açılmış davalardan vazgeçenler yararlanacak.4- İade talepleriyle ilgili kesinleşmiş yargı kararı varsa düzenlemeden yararlanmak mümkün değil.Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok. Başvuru, tazminat ödemesini aldığınız işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine yapmanız gerekiyor.İade talebi dilekçelerini elden verebilir veya postayla vergi dairesine gönderebilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamdan da dilekçeleri ulaştırabilirsiniz.Dilekçeye ulaşmak için önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine girmeniz gerekiyor. Daha sonra sitenin sol alt bölümünde yer alan “Haberler” kısmındaki "11 Şubat - 306 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel TebliğiTaslağı Hazırlandı" yazısına tıklayınız. Karşınıza çıkacak sayfanın en altında “İade talebi dilekçe örneği” yazısınıtıkladığınızda dilekçeyi indirmiş olacaksınız.Dilekçenin yanında ayrıca kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen ikale sözleşmesi örneği, söz konusu sözleşmeye dayanarak yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belge (ücret bordrosu vb.), ilgili vergi dairesince gerekli görülen diğer belge ve bilgileri vermek gerekiyor. İşverenler, ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, çabuk bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.Yazılı ve görsel basın organları, Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişikliği "Kıdem tazminatından kesilen gelir vergisi iade edilecek" diye duyurdu. Doğru değil. Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez.http://www.gib.gov.tr/306-seri-nolu-gelir-vergisi-genel-teblig-taslagi-hazirlandi