KİMLER VERGİ İADESİ ALABİLECEK?
1- İşvereniyle anlaşarak -kıdem ve ihbar tazminatı dışında- bir ödeme karşılığı iş sözleşmesini sona erdirip “tazminat” alanlar,
2- Özelleştirme nedeniyle işini kaybedip belirli bir süre “iş kaybı tazminatı” alanlar,
3- Kamuda sözleşmeli personel statüsünde çalışıp belirli şartları yerine getirdiği için “iş sonu tazminatı” alanlar,
4- İşe iade davasını kazanıp çalışmak için işyerine başvuru yapan ancak işe başlatılmadığı için işverenden “iş güvencesi tazminatı” alanlar,
5- Bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında ek tazminat alanlar vergi iadesi alabilecek.
ŞARTLAR
1- Düzenlemeden 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak.
2- Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor.
3- Düzenlemeden dava açmayanlar veya açılmış davalardan vazgeçenler yararlanacak.
4- İade talepleriyle ilgili kesinleşmiş yargı kararı varsa düzenlemeden yararlanmak mümkün değil.
NEREYE BAŞVURULACAK?
Vergi iadesi için mahkemeye gitmeye gerek yok. Başvuru, tazminat ödemesini aldığınız işyerinin bağlı olduğu vergi dairesine yapmanız gerekiyor.
NASIL BAŞVURULACAK?
İade talebi dilekçelerini elden verebilir veya postayla vergi dairesine gönderebilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamdan da dilekçeleri ulaştırabilirsiniz.
DİLEKÇEYE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
Dilekçeye ulaşmak için önce Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine girmeniz gerekiyor. Daha sonra sitenin sol alt bölümünde yer alan “Haberler” kısmındaki "11 Şubat - 306 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
Taslağı Hazırlandı" yazısına tıklayınız. Karşınıza çıkacak sayfanın en altında “İade talebi dilekçe örneği” yazısını
tıkladığınızda dilekçeyi indirmiş olacaksınız.
İADE TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçenin yanında ayrıca kesintiyi yapmakla sorumlu olan işverenden temin edilen ikale sözleşmesi örneği, söz konusu sözleşmeye dayanarak yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belge (ücret bordrosu vb.), ilgili vergi dairesince gerekli görülen diğer belge ve bilgileri vermek gerekiyor. İşverenler, ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri, çabuk bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.
KIDEM TAZMİNATINDAN KESİLMEZ
Yazılı ve görsel basın organları, Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişikliği "Kıdem tazminatından kesilen gelir vergisi iade edilecek" diye duyurdu. Doğru değil. Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez.
İade dilekçe örneğine ulaşmak için: http://www.gib.gov.tr/306-seri-nolu-gelir-vergisi-genel-teblig-taslagi-hazirlandi
Tarık Tekgözli
ulusal.com.tr
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