2019 Kıdem ve ihbar tazminatlarından kesilen gelir vergileri iade edilecek mi? İkale sözleşmesi nedir ne işe yarar? Vergi iadeleri için hangi belgeler, neler yapmak gerekli

Gelir Vergisi Kanunu'na ilişkin yapılan bazı değişiklikler 30 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kanuna yapılan eklemeyle birlikte, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisi, dava açmama ya da davadan vazgeçme şartıyla iade edilecek. Düzenlemeden 27 Mart 2018’den önce işten anlaşarak ayrılanlar faydalanabilecek.



ZAMAN AŞIMINA DİKKAT



Kanuna eklenen geçici madde ise şöyle:



"27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."



KIDEM TAZMİNATIYLA ALAKASI YOK



Aydınlık'tan Tarık Tekgözli'nin haberine göre, kanundaki değişikliği, birçok basın organı ve haber siteleri "Kıdem tazminatından kesilen vergi iade edilecek" başlığı ile verdi. Ancak hukuken kıdem tazminatından gelir vergisi kesintisi olmuyor.



İKALE SÖZLEŞMESİ NEDİR



Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Erhan Nacar, ikale sözleşmesi hakkında, "Bu, aslında hem işvereni hem de işçiyi bağlayan bir sözleşmedir. Dolayısıyla iki taraf da istedikleri zaman terk edebilirler. Çünkü çıkarlar doğrultusunda ikale hareket ediyor. Bugüne kadar genellikle işverenin lehine olduğu görülse de mahkeme açıldıktan sonra her zaman işçi kardeşlerimizin de kazandığı söz konusu görülmüştür" dedi.



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