2019 kurbanlık fiyatları belli oldu

Yaklaşan kurban bayramı öncesi kurbanlık fiyatları en çok merak edilen konulardan biri olmaya başladı. Küçükbaş kurbanlıklarda şimdilik fiyat artışı yok. Fiyatlar 750 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Besiciler satışların hareketli geçmesini umuyor.

Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Yavaş yavaş pazarlar kuruluyor. Hazırlıklar sürerken fiyatlar netleşiyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı beklenmiyor.Küçükbaş kurbanlıkların canlı kilogram fiyatı 20 ile 23 lira arasında değişiyor.Fiyatlar yükselmediği için yetiştiricilerin satış beklentisi yüksek...Küçükbaş satışları bayrama bir hafta kala başlıyor, bayram yaklaştıkça satışlar artıyor. Bayramın üçüncü gününe kadar da devam edebiliyor.Yurt genelinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısında geçen yıla göre artış olduğu ifade ediliyor.Yetiştiricilerden meslektaşlarına da bir uyarı var. Kurban ödemelerinde sahte para ve çek konusuna dikkat etmek gerekiyor.