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2019 mahkum ve hükümlüler için genel af ile ceza indirimine dair son dakika açıklaması yapıldı mı? İşte MHP'li ismin Twitter kullanıcısına verdiği 'genel af' ile ilgili yanıt belirtildi

MHP'li Feti Yıldız, sosyal medyadan genel af ve ceza indirimine dair soru soran bir takipçisine yanıt verdi

2019 mahkum ve hükümlüler için genel af ile ceza indirimine dair son dakika açıklaması yapıldı mı? İşte MHP'li ismin Twitter kullanıcısına verdiği 'genel af' ile ilgili yanıt belirtildi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından genel af ve ceza indirimiyle ilgili soru soran takipçisine yanıt verdi.

"AF, CEZA İNDİRİMİ NE OLDU?"

Bir takipçisi, Feti Yıldız'ın paylaşımının altına şunları yazdı:

"Kendi sözleriniz bitti de,şimdilik alıntılarla devam mı ediyorsunuz?

Af ne oldu? Ceza indirimi ne oldu? Sözler ne oldu? Yoksa bitti mi?"

MHP'Lİ YILDIZ'IN YANITI

MHP'li Feti Yıldız da takipçisine verdiği yanıtta, "Oğuz’da sözde bitmez,yiğit’te bitmez.takipten ayrıl." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #genel af #mhp #ceza indirimi
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