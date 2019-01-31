Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) başvurmak isteyen vatandaşlar için izlenecek yol belli oldu. Buna göre, geçtiğimiz günlerde başlayan MSÜ başvurularının 27 Şubat 2019 tarihinde biteceği belli oldu. Başvuru el kitapçığı ve başvuru ekranını haberimizde bulabilirsiniz

Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) başvuru kılavuzu ile birlikte adayların merak ettikleri tüm ayrıntılar belli oldu. Adaylar MSÜ başvuru kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapacaklar.



MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Başvurular için son gün ise 27 Şubat. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecek.



MSÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.



2019 MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Başlangıç Tarihi : 16.01.2019 18:00



Bitiş Tarihi : 27.02.2019 23:59



Sınav Ücreti: 96TL



BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI



ÖSYM, 2019-MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı. Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.



MSÜ BAŞVURU EKRANI: https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FMS%C3%9C%2F2019%2F1%2FBasvuruKayit



MSÜ BAŞVURU KILAVUZU: http://www.osym.gov.tr/TR,15556/2019-msu-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html



SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.