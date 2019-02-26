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2019 muhtar maaşları kalkıyor mu, kaldırılıyor mu? Yerel seçim önce karar alınacak iddiası öne sürüldü

Türkiye'de 81 ilin yüzlerce ilçesinin çok sayıda muhtarı bulunuyor. Muhtarlar ve muhtar adayları, ortaya atılan önemli iddianın doğruluğunu araştırıyor. 2019 yılında muhtarların maaşları kaldırılıyor mu? Muhtarların aldığı ortalama 2 bin lira maaş, artık verilmeyecek mi? Vatandaşlar, muhtarların maaşlarının kaldırılması durumunda kimsenin muhtar olmayacağını dile getirdi. Ortaya atılan diğer bir iddia da maaşlı sistem yerine gönüllük esaslı sistem. İddialara göre, 31 Mart yerel seçimler önce alınacak karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek

2019 muhtar maaşları kalkıyor mu, kaldırılıyor mu? Yerel seçim önce karar alınacak iddiası öne sürüldü

2019 yılında muhtar maaşlarını kaldırılacağı iddiası ortaya atıldı.

Çok sayıda muhtar, internetten muhtar maaşlarının kaldırılacağı iddiasında doğruluk payı olup olmadığını araştırıyor.

Edinilen bilgilere göre, muhtarlıkta maaşlı sistem yerine gönüllülük esaslı sistem geleceği iddia ediliyor.

Vatandaşlar, bu durumun doğru olması sonucunda kimsenin muhtar olmayı istemeyeceğini vurguladı.

İddialara göre, 31 Mart yerel seçimler önce alınacak karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sık sık muhtarlar ile buluşmalar gerçekleştirip, toplantılar yapıyor.

 

Etiketler; #muhtar maaşları
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