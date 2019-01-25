Veliler ve öğrenciler, ilk yarıyılın bitiminin ardından 15 tatile girmişti. Öğrenci ve veliler, yeni döneme hazırlık için okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil tatilin son günleri geliyor. İkinci dönem ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?

İlk dönemi bitiren öğrenciler ve veliler, ikinci dönemin ne zaman başlayacağını, başlangıcın net tarihini araştırıyor. Yeni dönem hazırlıklarına başlayan veliler ve öğrenciler, ikinci dönemin hangi gün başlayacağını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte ikinci dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN?



2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017‘de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek. Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖĞRENCİLERE MEKTUP YAZDI



Bakan Selçuk, lise öğrencilerine yönelik kaleme aldığı mektubuna ise “Öncelikle hayatının en kıymetli yılları olan gençlik yıllarını bizimle paylaştığın için teşekkür ederim.” ifadeleriyle giriş yaptı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mektubunda şunları yazdı:



“Burayı büyük koşudan önceki antrenman sahası, ışıklı sahne gösterilerinin sahne arkası, muhteşem bir yaşam konserinin prova kayıtları olarak algılamanı isterim. Çünkü hiçbir başarılı müzisyen yoktur ki konsere yıllarca müzik yapmadan, aylarca çalışmadan, günlerce prova yapmadan çıkmış olsun. Şunu unutma; onu coşkuyla alkışlayanlar, konserde geçirdikleri keyifli vakti değil, sanatçının kendini gerçekleştirmek için harcadığı zamanı alkışlarlar.



Okul sıralarında geçirdiğin vakit, senin ileriki hayatında yaşayacağın başarıların provası niteliğindedir. Mezun olduğunda, en büyük alkış senindir. Biliyorum ki bütün sınıf yoruldunuz ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Dinlenin, eğlenin, gezin, gülün, yaşayın. Tatil sizindir.”



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