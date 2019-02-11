Herkesin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk başvurular yarın başlıyor. ÖSYM resmi internet sitesinden başvuru kılavuzunu yayınladı. Sınava gireceklerin merakla takip ettiği kılavuz açıklandı. Buna göre detayları haberimizde bulabilirsiniz

ÖSYM Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gerekli bilgileri resmi internet sitesinden açıkladı. 2019-YKS başvuruları, 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS), 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.



DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR



YKS kılavuzunda şu bilgilere yer verildi:



"2019-YKS’ye başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. 2019-YKS başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek özenle saklayınız.



Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı bilginiz var ve başvuru işleminizi herhangi bir başvuru merkezinden yapmanız gerekiyorsa başvuru merkezine gitmeden önce ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak sistemde bulunan eğitim bilgilerinizi kontrol ediniz.



Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."



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