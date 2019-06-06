Ramazan Bayramının son günü, bugün. Tatilin sonuna gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor sorusunun cevabını araştırıyor. Bazı vatandaşlar tatil için kıyı kesimlerindeki illerimize giderken, bazı vatandaşlar da akraba ziyaretleri için farklı illere gitti. Bu çerçevede, Ramazan Bayramının son gününde öğrenciler ve veliler, cuma günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği karar ve konuyla ilgili yapılan açıklama

3 Haziran’da başlayan bayram tatilinin sonu yaklaştıkça vatandaşlar da tatilin son günü ne zaman merak ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar hafta sonlarının da araya girmesiyle birlikte 9 gün tatil yapmış yapacak. Peki, Bayram tatili ne zaman bitecek?



BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Ramazan bayramı tatil takvimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyurulmuştu.



Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verilmişti:



"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."



Kamu kurum ve kuruluşları, 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle iş başı yapacak, okullar kısa bir süre sonra yaz tatiline girecek.



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