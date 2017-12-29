2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kurulacak ittifaklara konusunda Ankara’da kulisler hareketlendi. İyi Parti ve HDP’den Abdullah Gül’ü savunan açıklamalar peş peşe gelirken, Gül’ün "Cumhurbaşkanlığı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakması dikkat çekti. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun çıkışı konuşuluyor, AKP-MHP ittifakına ilişkinde açıklamalar var.

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HDP, CHP ve İyi Parti’nin sahiplendiği eski Cumhyurbaşkanı Abdullah Gül "aday olacak mısınız" sorusuna yanıt vermedi. CHP’de Kılıçdaroğlu’nun, AKP’de ise Erdoğan’ın çıkışı konuşulmaya başlandı.



2019 seçimlerinde yapılacak ittifaklara dair parti liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi, kulisler hareketlendi.



“Abdullah Gül CHP, HDP ve İyi Parti’nin çatı adayı olacak” iddiası kulislerde tartışılırken ilk açıklama HDP’li Garo Paylan’dan geldi. Paylan “Gül’e ihtiyacımız var” dedi.



HDP’li vekilin ardından Gül’ü sahiplenen bir çıkış da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.



AKP’den gelen eleştirilere de yanıt verdi Gül.



CHP’nin de Abdullah Gül’e destek vereceği iddia edilirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerde kurulacak olası bir AKP-MHP ittifakında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Aceleci olmayalım” dedi.



ulusal.com.tr