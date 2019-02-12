Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, 2019 yılında hangi güne denk geldiği belli oldu. Takvimlere göre, 14 Şubat 2019 tarihi perşembe gününe denk geliyor. Peki sevgiliye ne hediyeler alınır?

2019 yılında Sevgililer Günü hafta içi gününe denk geliyor. 14 Şubat 2019 tarihi perşembe günü oluyor. Çalışan vatandaşların planlarını buna göre ayarlaması gerekiyor.



Hazırlık yapan vatandaşlar, 2019 yılında Sevgililer Günü'nün hafta içine denk gelip gelmediğini araştırıyor.



14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?



14 Şubat Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda “Aziz Valentin Günü” olarak bilinir.



Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanır. Madem kutlanıyor o zaman o hediyeler illa ki alınacak.



Erkekler, sevgililerine 14 Şubat Sevgililer Günün'nde genellikle çiçek hediye ediyor. Kadınlar da sevgilileri için genelde saat hediyesi tercih ediyor.