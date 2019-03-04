Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler sorunlarının çözümü için verdikleri mücadeleyi sürdürüyor. Ankara'dan sonra İstanbul'da da büyük bir buluşma için süren çalışmalarda İstanbul Valiliği'ne dilekçe verildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.



"ÖNEMLİ SONUNA KADAR OKUYUNUZ"



Sonuna kadar okunması istenilen açıklamada şunlar aktarıldı:



"Sevgili #EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR.



Istanbul valilik etkinlik büro amirliginden , Etkinlik düzenlemek için verilen BAŞVURUMUZA ait ALINDI BELGESİ teslim alındi.



Şimdiki süreçte talebimiz Valilik tarafından onaylanma sürecine girmiş olup bu son bir hafta kalana kadar ONAY BELGESI beklenilebiliyor denildi.



Sürecin hızlı olması birçok ilde bunun için hazırlık yapılacağı için daha erken cevap verilmesini rica edildi Ancak bazen son iki gün kala bile dönüş yapıldığı belirtildi.



Gündem yoğun olduğu için siyasi partilerden gelebilecek bir taleple aynı gün ve aynı yer istenildiği takdirde önceliğin onlara verilme olasılığı da belirtildi.



Ancak bizler her türlü hazırlığımızı tüm il temsilciliği ve gurupları olarak Mitingimizin olacağına yönelik eksiksiz ve tam olarak yapacağız.



Sadece araç konusunda zor durumda kalınmamasi icin ücretli araç ayarlamalarinda listeler hazırlanıp şirketlerle bu anlatılan doğrultuda irtibata geçilmesi onemle rica olunur."



İSTANBUL VALİLİĞİ'NE DİLEKÇE



İstanbul Valiliği'ne verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:



"Valilik makamına verilen 14.02.2019 tarihli müracaatınız ile başkanlığınızda oluşturulan yedi (7) kişilik düzenleme kurulu tarafından 17.03.2019 Pazar günü 12.00-15.00 saatleri arasında, ilimiz Maltepe ilçesi Maltepe Sahil Miting Alanı isimli yerde, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konulu açık yer toplantısı düzenlenmek istenildiği bildirilmiştir.



2911 Sayılı Kanuna göre düzenlenmek istenilen açık yer toplantısı ile ilgili olarak verilen dilekçe ve ekleri incelenmek üzere teslim alınmıştır.



İş bu alındı belgesi tarafımızdan tanzimle bir sureti düzenleme kuruluna verilmiştir."



ulusal.com.tr



