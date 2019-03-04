Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, genel af düzenlemesindeki son duruma dair değerlendirmede bulundu. Yıldız, oy için teklif vermediklerini, af konusunun al-ver konusu olamayacağını ifade etti. Yıldız, bir takipçisine "Ben her insana bir kez de olsa yeniden şans verilmesinden yanayım. TCK 81/82 meselesinde infaz iyileştirmesi yapılırsa kıyamet kopmaz. Şartlı ceza indirimi çok ayrı bir şey. Birbirine karıştırmayın." şeklinde yanıt verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, genel af teklifinde gelinen son duruma dair bilgi paylaşımı yaptı.



Her insana bir kez de olsa yeniden şans verilmesinde yana olduğunu belirten Yıldız, bir takipçisine "TCK 81/82 meselesinde infaz iyileştirmesi yapılırsa kıyamet kopmaz. Şartlı ceza indirimi çok ayrı bir şey." şeklinde yanıt verdi.



Kendilerinin oy için teklif vermediğini aktaran MHP'li Yıldız, af konusunun al-ver konusu olamayacağını vurguladı.



Bilgilendirme de yapan Feti Yıldız, şunları belirtti:



"İnfazın 1/2 ye düşürülmesinin amacı terör ve örgütlü suçlar hariç infazda eşitliği sağlamayı amaçlayan bir çalışmadır diye düşünüyorum.



Şartlı Ceza indirimi cezaevinde geçirilecek süreden 5 yıl indirim yapılmasıdır."