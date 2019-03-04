banner1002
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
Türkiye Hollywood'a rakip oldu
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
'Fenerbahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
Muz konteynerinde kokain bulundu
Muz konteynerinde kokain bulundu
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

2019 son dakika genel af haberleri... Genel af çıkacak mı? İşte MHP'den genel af ile ilgili en son yapılan açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, genel af düzenlemesindeki son duruma dair değerlendirmede bulundu. Yıldız, oy için teklif vermediklerini, af konusunun al-ver konusu olamayacağını ifade etti. Yıldız, bir takipçisine "Ben her insana bir kez de olsa yeniden şans verilmesinden yanayım. TCK 81/82 meselesinde infaz iyileştirmesi yapılırsa kıyamet kopmaz. Şartlı ceza indirimi çok ayrı bir şey. Birbirine karıştırmayın." şeklinde yanıt verdi

2019 son dakika genel af haberleri... Genel af çıkacak mı? İşte MHP'den genel af ile ilgili en son yapılan açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, genel af teklifinde gelinen son duruma dair bilgi paylaşımı yaptı.

Her insana bir kez de olsa yeniden şans verilmesinde yana olduğunu belirten Yıldız, bir takipçisine "TCK 81/82 meselesinde infaz iyileştirmesi yapılırsa kıyamet kopmaz. Şartlı ceza indirimi çok ayrı bir şey." şeklinde yanıt verdi.

Kendilerinin oy için teklif vermediğini aktaran MHP'li Yıldız, af konusunun al-ver konusu olamayacağını vurguladı.

Bilgilendirme de yapan Feti Yıldız, şunları belirtti:

"İnfazın 1/2 ye düşürülmesinin amacı terör ve örgütlü suçlar hariç infazda eşitliği sağlamayı amaçlayan bir çalışmadır diye düşünüyorum. 

Şartlı Ceza indirimi cezaevinde geçirilecek süreden 5 yıl indirim yapılmasıdır."

Etiketler; #mhp #genel af #feti yıldız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.