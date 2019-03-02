Milyonlarca hükümlü ve mahkum ile yakınları, genel afla ilgili son dakika açıklamalarını takip ediyor. Bugün İstanbul'un Silivri ilçesine giden AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, genel afla ilgili bir vatandaşın seslenişine yanıt verdi. "Af istiyoruz başkanım" şeklinde konuşan vatandaşa Yıldırım, MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde tek tek çalışıldığını belirtti, "Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." ifadelerini kullandı

Genel afla ilgili son gelişmeler, mahkum ile hükümlüler ve yakınları tarafından sıkça araştırılıyor.



Genel affın çıkmasını isteyen vatandaşlar, af çalışmalarıyla ilgili son bilgileri merak edip araştırıyor.



Afla ilgili son bilgiler Binali Yıldırım tarafından açıklandı.



Yıldırım, İstanbul Silivri'de bir vatandaşın "Af istiyoruz" şeklindeki ifadelerine yanıt verdi.



Yıldırım, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." diye konuştu.