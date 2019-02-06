Aydınlık gazetesi yazarlarından Didem Okur, iş göremezlik geliri ile ilgili bilgi verdi. Okur, " Okurumuz gibi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı, yürütmekte olduğu iş nedeniyle bedenen ya da ruhen engelli hale gelmişse (iş kazasına uğramışsa) iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan faydalanabilecektir" ifadelerini kullandı

Didem Okur'un yazısı şöyle:



"Ben TIR şoförüyüm. TIR bana ait. Bağkur’luyum. Kendi TIR’ımla bir fabrikaya yük yüklenmesi için gittim. Aracımın yüklenmesini bir gün sonra, ya erteleyeceklerini ya da yükleme yapmayacaklarını söyleyerek; beni zorla, koşarak çalışma alanlarında kendilerine yardım etmeye mecbur ettiler ve kendilerine yardım ederken üzerime büyük demirler düştü. Belimde birden fazla kırık ve omurilikte hasar sonucu belden aşağısı tamamen felç kaldı. Yürüyemiyorum. İş göremezlik maaşı alabilir miyim?



Kendisini Bağkur sigortalısı olarak tanıtan okurumuz 5510 sayılı Kanuna göre 4/b sigortalısıdır. Okurumuz gibi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı, yürütmekte olduğu iş nedeniyle bedenen ya da ruhen engelli hale gelmişse (iş kazasına uğramışsa) iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan faydalanabilecektir.



Sürekli iş göremezlik geliri bu haklardan biridir. Okurumuzun sürekli iş göremezlik durumunun tespiti gerekmektedir. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılması gerekmektedir. Kendi adı ve hesabına bağımsız çalışanlardan sürekli iş göremezliği tespit edilenlerin kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Ancak, gelir başlangıç tarihinde Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen, muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutarlar ve tahsil edilmeyecek alacaklara ilişkin miktar ve bu miktarın altında borcu olanların gelirleri gelir başlangıç tarihi itibariyle bağlanarak borçları ilk gelirlerinden kesilerek tahsil edilir."



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