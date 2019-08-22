Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 2019-2020 yılı Umre müracaatlarının başladığını duyurdu. Açıklamada, "Başkanlığımız 2019-2020 yılı Umre müracaatları 23 AĞUSTOS 2019 Cuma günü başlayacaktır." denildi. DİB, tur ve fiyatları da açıklarken ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak. 10 sayfalık fiyat listesi açıklanırken otel konaklama türleri ve ne kadar süreyle kalınacağı son müracaat tarihleri gibi ifadeler de belirtildi

Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği umre organizasyonlarında; Hilton, Obray ve Swiss gibi otellerde 7 günlük konaklamanın fiyatları ise şu şekilde;İki kişilik konaklama: 7 bin 470 TL (kişi başı)Üç kişilik konaklama: 6 bin 900 TL (kişi başı)Dört kişilik konaklama: 4 bin 875 TL (kişi başı)0-2 yaş çocuk: 975 TL3-5 yaş çocuk: 3 bin 750 TLUmre, ihrama girerek tavaf ve sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler'e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdır.