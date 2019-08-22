UMRE KAYITLARI NE ZAMAN?
Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar 23 Ağustos'ta başlıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.
2019 2020 DİYANET UMRE FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği umre organizasyonlarında; Hilton, Obray ve Swiss gibi otellerde 7 günlük konaklamanın fiyatları ise şu şekilde;
İki kişilik konaklama: 7 bin 470 TL (kişi başı)
Üç kişilik konaklama: 6 bin 900 TL (kişi başı)
Dört kişilik konaklama: 4 bin 875 TL (kişi başı)
0-2 yaş çocuk: 975 TL
3-5 yaş çocuk: 3 bin 750 TL
UMRE NEDİR?
Umre, ihrama girerek tavaf ve sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler'e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdır.
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