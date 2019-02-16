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2019 yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi haberleri! Askerlik kısalıyor mu

AKP'nin hazırladığı 18 maddelik kanun teklifinde yeni askerlik sistemine dair düzenleme olduğu belirtildi. Yeni askerlik sistemine dair sorunun sorulduğu AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sistemle ilgili görüşmelerin seçim sonrasına kalabileceğini belirtti. Muş, “ Seçim öncesinde bazı düzenlemeler var. Ayrıca Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına bir süre ara verecek. Bu nedenle askerlik düzenlemesinin de seçimden önce gelmesini pek mümkün görmüyorum” ifadelerini kullandı

2019 yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi haberleri! Askerlik kısalıyor mu

AKP, 18 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu teklifte yeni askerlik sistemiyle ilgili hangi düzenleme var?

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hazırlanan 18 maddelik kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Kanun teklifinde bazı düzenlemeler var. Bu düzenlemelerden biri de yeni askerlik sistemi.

Muş'a askerlik sisteminin seçim öncesi Meclis'e gelip gelmeyeceğine dair bir soru soruldu.

"PEK MÜMKÜN GÖRMÜYORUM"

AKP'li Mehmet Muş, “Seçim öncesinde bazı düzenlemeler var. Ayrıca Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına bir süre ara verecek. Bu nedenle askerlik düzenlemesinin de seçimden önce gelmesini pek mümkün görmüyorum.” dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #mehmet muş #AKP #ak parti
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ahmet - 2 gün önce
8 aydır bu yasanın yürürlüğe girmesini bekliyoruz Halkla dalgamı geçiyo bunlar.sandıkta boylarının ölçüsünü alırlar öyleyse
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