AKP'nin hazırladığı 18 maddelik kanun teklifinde yeni askerlik sistemine dair düzenleme olduğu belirtildi. Yeni askerlik sistemine dair sorunun sorulduğu AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sistemle ilgili görüşmelerin seçim sonrasına kalabileceğini belirtti. Muş, “ Seçim öncesinde bazı düzenlemeler var. Ayrıca Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına bir süre ara verecek. Bu nedenle askerlik düzenlemesinin de seçimden önce gelmesini pek mümkün görmüyorum” ifadelerini kullandı

AKP, 18 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu teklifte yeni askerlik sistemiyle ilgili hangi düzenleme var?



AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hazırlanan 18 maddelik kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Kanun teklifinde bazı düzenlemeler var. Bu düzenlemelerden biri de yeni askerlik sistemi.



Muş'a askerlik sisteminin seçim öncesi Meclis'e gelip gelmeyeceğine dair bir soru soruldu.



"PEK MÜMKÜN GÖRMÜYORUM"



AKP'li Mehmet Muş, “Seçim öncesinde bazı düzenlemeler var. Ayrıca Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına bir süre ara verecek. Bu nedenle askerlik düzenlemesinin de seçimden önce gelmesini pek mümkün görmüyorum.” dedi.



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