Yerel seçim öncesi anketlerden ilginç oranlar geliyor. Kendini ‘milliyetçi’ ve ‘Atatürkçü’ gören seçmenler daha önce oy verdikleri partilerden uzaklaştı. Kararsız seçmenlerde ilk sırada AKP’ye, ikinci sırada CHP’ye oy verenler yer aldı

31Mart’taki yerel seçimlere ilişkin yapılan anketlerde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Mediar tarafından İstanbul’da yapılan ankette şu ana kadar hiçbir partinin seçimi kazanmayı garanti edemediği belirlendi. Yapılan araştırmada dikkat çeken bir başka nokta da seçmenin daha önce oy verdiği partiye yakınlığı. Daha önce AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 18’i bu seçimde oy tercihini değiştirebileceğini kaydederken bu oran CHP’de yüzde 13’ün üstünde. MHP’ye oy veren seçmenin yüzde 17,5’u, HDP’ye oy veren seçmenin yüzde 13,5’u, İyi Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 13’ü şu anda kararsız.



MİLLİYETÇİLER VE ATATÜRKÇÜLER



Kararsız seçmen kitlesinin ağırlıklı bölümünü 24 Haziran’da AKP’ye oy vermiş seçmenler oluştururken, ikinci sırada CHP’li seçmenler bulunuyor. AKP’li seçmeni partilerinden uzaklaştıran etmenlerin başında da “Ekonomik krizin yarattığı endişe hali ile istikrar vaadinin gerçekleşmemesinden kaynaklanan hayal kırıklığı” geliyor. Kararsız seçmenin siyasi kimliği incelendiğinde ezici çoğunluğu “milliyetçiler” oluşturuyor. Milliyetçileri de Atatürkçüler izliyor. Seçim sonucunu adayların milliyetçi ve Atatürkçü seçmenle kuracakları diyalogun belirleyeceğini vurgulayan uzmanlar, “Hem Ak Parti hem de CHP açısından özellikle Milliyetçi seçmen grubu ile kurulacak ilişki tayin edici önemdedir” bilgisi verdiler.



DÖRT SEÇMENDEN BİRİ...



AKP adına kamuoyu araştırması yapan şirketlerin tespitleri de birbirine yakın. Kararsız seçmende daha önce AKP’ye oy veren seçmenlerin oranı ortalama yüzde 2022 arasında seyrederken, ikinci sırada CHP bulunuyor. AKP’nin çok güvendiği bir kamuoyu araştırma şirketi yöneticisi Aydınlık’a yaptığı açıklamada AKP seçmeninde kararsız oranındaki artışın parti açısından tehlike sinyali verdiğini kaydederek şunları söyledi: “Bizim yaptığımız araştırmaya göre daha önce AKP’ye oy vermiş olan seçmenlerde kararsız oranı yüzde 23’lerde. Neredeyse AKP’ye oy vermiş her dört seçmenden biri tereddütlü. Bunun asıl nedeni de ekonomik kriz. Son dönemlerde Atatürk karşıtı söylemler de etkili oldu. Özellikle kendisini milliyetçi olarak adlandıran seçmen yeni arayış içinde. CHP’de de benzer bir durum var. Milliyetçi ve Atatürkçüler parti politikalarından rahatsız, yeni parti arayışında. Biz araştırma sonuçlarını ilgililere ilettik. Düşüncelerimizi de yazdık. Ak Partinin seçmenin uyarısını dikkate alması lazım. Aksi halde sürpriz bir sonuçla karşılaşabilir. Diğer bir nokta da eğilim. AKP oylarında eğilim şu an itibarıyla aşağı yönlü.”



