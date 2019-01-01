Atlantik sistemine karşı Avrasya ülkelerinin yükselişine sahne olan 2018 yılı, 2019 yılındaki gelişmelerin habercisi. Astana ortaklığıyla Suriye'deki savaşın seyrini değiştiren bölge ülkeleri yeni dönemde Şam'la diplomatik ilişkilerini genişletecek. Gözler özellikle Ankara-Şam hattında olacak. 2019 yılı, Suriye'nin dışında Asya ve Avrupa ülkeleri için de önemli gelişmelere gebe. Çin'in yükselişi, Kore yarımadasındaki birleşme adımları Amerika'yı dizginleyecek işaretlerini veriyor.

Suriye'de bölgesel güçler çözüme ağırlığını koyacak, Şam diplomatik zaferlerine yenilerini ekleyecek. Asya ve Avrupa ülkeleri için yeni denklemler kurulacak, Amerika'yı dizginleyen yeni hamleler yapılacak.



Orta Doğu siyasetinin kalbi Suriye'de savaşın seyrini değiştiren Astana ortaklığı için gözler Fırat'ın doğusundaki Amerikan ordusunun çekilme sürecinde olacak. Bu kapsamda, Washington'un asker çekeceğini açıklamasının ardından Ankara-Moskova ve Tahran hattındaki trafiğin hızlanması öngörülüyor.



Diplomasi trafiğinde Şam ağrılığını daha çok ortaya koyacak. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'da büyükelçilik açmasının ardından birçok ülkenin Suriye ile diplomatik ilişkilerini geliştirmesi bekleniyor. Cezayir, Irak ve Filistin'le olan mevcut ilişkilerin artması beklenirken Mısır ve Tunus'la ise diplomatik ilişkilerin yoğunlaşması belirtiliyor. Dikkatler ise özellikle Ankara-Şam hattında olacak.



2019 yılı, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan sorunlara, terörle mücadeleye karşı bölge ülkelerinin ağırlığını koyacağı bir yıl olacak. Bu kapsamda, Irak Cumhurbaşkanı Behram Salihi'nin Ocak ayındaki Türkiye ziyareti, Irak'taki PKK varlığı ile mücadele açısından oldukça kritik.



Yalnızca Orta Doğu değil, Asya ve Avrupa ülkeleri için de önem taşıyor içinde bulunduğumuz yıl. "Avrupa Ordusu" çıkışıyla Amerika ile arasına mesafe koymak isteyen Avrupa ülkeleri Asya ülkeleri ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerini genişletecek. Çin'in özellikle ekonomide yükselişini sürdüreceği 2019 yılında Kore yarımadasında da önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore arasındaki birleşme görüşmelerinden sonuç çıkması öngörülüyor.



Doğu Akdeniz de 2019 yılında önemli gelişmelere gebe. Kışkırtmalara karşı Kıbrıs'ta deniz ve hava üssü kurma kararı alan Türkiye'nin tavrı, bölgede yeni denklemlere işaret ediyor. Amerika ve İsrail etkisindeki ittifaka karşı Ankara'nın yeni diplomatik manevrelar yapması olası gözüküyor.





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