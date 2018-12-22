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2019 yılı Bütçe Kanunu Meclis'te kabul edildi

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2019 yılı Bütçe Kanunu Meclis'te kabul edildi

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, yapılan oylama sonucu kabul edildi. 

Oylamanın ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bütçenin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldırım, 25 Aralık Salı saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bütçe görüşmelerini Genel Kurul'da sonuna kadar izledi. 

Birleşimin kapanmasının ardından milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #2019 bütçe kanunu #tbmm
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