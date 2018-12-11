2019 yılı bütçesinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda gergin devam ediyor. Görüşmelerin ikinci gününde Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Sayıştay, Danıştay ve Diyanet İşler Başkanlığı bütçeleri ele alındı. Görüşmelere bütçe detaylarının yanı sıra siyasi polemikler damga vuruyor.

2019 yılı bütçesinin görüşmeleri gergin sürüyor.



Yeni hükümet sisteminin ilk bütçesi için Meclis Genel Kurulu'nun mesaisi sürüyor. Bütçe teklifine göre, 961 milyar lira gider, 880 milyar lira ise gelir öngörüldü.



Hafta başında bütçe teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 11 Kasım Salı günü ise Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Sayıştay, Danıştay ve Diyanet İşler Başkanlığı gibi kritik kurumların bütçeleri için mesai yapıldı.



Genel Kurul'daki görüşmelere siyasi polemikler damga vuruyor. Günün ilk tartışması Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin ele alındığı sırada yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadir Mısıroğlu'nun ziyaretine gidenlere tepki gösterdi.



Özel'e yanıt ise AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi.



İktidar ile muhalefet arasındaki bir diğer tartışma konusu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman milletvekili Sevim Dağdelen ile çekildiği fotoğraf karesi oldu. AKP'li Muş, Dağdelen'in PKK'ya olan yakınlığını anlattı. Muş'a yanıtı CHP'li Özel verdi.



Bu arada tartışmalar görüşmelerin ilk gününden başladı. Pazartesi gününü Salıya bağlayan gece AKP ile İyi Partili milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.



AKP'li Mehmet Muş İyi Parti Lideri Meral Akşener'in HDP ile ilgili bu sözlerini hatırlattı. İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk ise Muş'a tepkisini küfür ve hakaretle dile getirdi. Bunun üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi. İyi Parti'li Öztürk'e ettiği küfürden dolayı Meclis'ten 2 bileşim geçici olarak çıkartılma kararı verildi. Muş da Öztürk'ten şikayetçi olacağını duyurdu.



10 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri kesintisiz olarak 12 gün sürecek.





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