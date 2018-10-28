Vasip Şahin'den 29 Ekim mesajı
Vasip Şahin'den 29 Ekim mesajı
Uzunkaya: İstihdamda tarihi rekor kırdık
Uzunkaya: İstihdamda tarihi rekor kırdık
"Türkiye, tüm dünyayı birleştiren bir köprü oldu"
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

'2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan programda Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı.

'2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

"2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı.

Toplam 303 sayfadan oluşan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda "Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Sosyal Koruma", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı", "Sosyal Güvenlik", "Spor", "Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme" gibi başlıklarda amaç ve hedefler paylaşıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Resmi Gazete
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.