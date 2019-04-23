Yaklaşan yerel seçimler öncesinde mahkum yakınlarının af yasası ve ceza indirimi beklentisi çoğaldı. Gündemde en çok aranan konulardan biri son dakika af haberleri oldu. “2019'da af çıkacak mı?” sorusuna yanıt aranıyor

MHP'nin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmasıyla beraber başlayan af tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.



AKP İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım da “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadeleri dikkat çekti.



Bu arada şubat ayı içinde iki ülke af haberleriyle yankılandı. İran ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)'nde binlerce kişi af yasalarından faydalanarak cezaevinden tahliye oldu. İran'da 70 bin kişi KDC'de 700 kişi tahliye edildi.



İRAN'DA 70 BİN KİŞİ AFTAN FAYDALANDI



İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü için alınan af kararından 70 bin kişinin yararlandığını ve 40 bin kişinin serbest kaldığını açıkladı.



İran lideri Ali Hamaney tarafından Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanlığına atanan Sadık Laricani, yargı erki yetkilileriyle yaptığı son toplantısında ülkedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Laricani, toplantıda yaptığı konuşmada geçen ay alınan af kararından 70 bin kişinin yararlandığını, 40 bin tutuklunun şu ana kadar serbest kaldığını ve 30 bin mahkumun da cezasının hafifletildiğini belirtti.



İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci paragrafına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.



DMTK, İran Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki ihtilafları çözmekle görevli. Ayetullah Haşimi Şahrudi'nin vefatının ardından başkanlığını Sadık Laricani'nin üstlendiği 44 kişilik konseyin üyeleri ülke lideri Ali Hamaney tarafından 5 yılda bir atanıyor.





KDC CUMHURBAŞKANI TSHİSEKEDİ'DEN 700 SİYASİ MAHKUMA AF



Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 700 siyasi mahkumu affetti.



Yerel basındaki haberlere göre, 24 Ocak'ta göreve başlayan Tshisekedi, yayımladığı kararnameyle seçim vaatlerinden olan "siyasi mahkumlara" yönelik af sözünü yerine getirdi.



Kararnameyi ulusal televizyonda okuyan Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Vital Kamerhe, yakın zamanda 700 mahkumun daha affedileceğini söyledi.



Kamerhe, 2015-2018 yıllarındaki siyasi gösterilerde yer aldıkları için tutuklananların tümünün affedildiğini belirtti.



Affedilen mahkumlar arasında 2009'da tutuklanarak idama mahkum edilen avukat Firmin Yangambi ve muhalif Franck Diongo da bulunuyor.