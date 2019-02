2019 yılında Sağlık Bakanlığı'na çeşitli kadrolar için 25 bin kişilik personel alımı yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar, alımların hangi bölümlere ve kaçar kişilerin olacağını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'na personel alımı başvuru tarihlerini ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'ndan yargı kararı gereği yapılacak olan ilk ve acil yardım teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınav duyurusu yapıldı. Duyuruda, "Bakanlıklarımız arasında yapılan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08 Ekim 2017 tarihinde yazılısı yapılan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği unvan değişikliği sınavında bazı soruların hatalı olduğu gerekçesiyle açılmış olan davaya, idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararına istinaden yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavı." denildi.

2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde 25 kişilik dev personel alımı gerçekleştirilecek. Alınacak kadroların Acil Tıp Teknisyeni (ATT), ebe, hemşire, tekniker ile teknisyen olacağı bildirildi ama başvuru tarihleriyle başvuru şartlarına dair herhangi bir bilgi edinilemedi.



Sağlık alanında çalışmak isteyen vatandaşları heyecanlandıran bu haber sonrası, vatandaşlar personel alımı tarihleri ve şartlarını merak edip araştırıyor.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yargı kararı gereği yapılacak olan ilk ve acil yardım teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınav duyurusu yapıldı.



Duyuruda şunlar belirtildi:



"A- SINAVIN ADI



- Yargı kararı gereği yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı



AÇIKLAMA



- Bakanlıklarımız arasında yapılan protokol gereği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08 Ekim 2017 tarihinde yazılısı yapılan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği unvan değişikliği sınavında bazı soruların hatalı olduğu gerekçesiyle açılmış olan davaya, idare mahkemesi tarafından verilen iptal kararına istinaden yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavı.



B- SINAV YERİ



T.C. Sağlık Bakanlığı



Zemin Kat Toplantı Salonu



Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi



Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9



06800 - Çankaya / ANKARA



C- SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ



- 12 Mart 2019 Salı



- Saat: 09.30 - 13.00 arası



D- SINAV KONULARI



- Sözlü sınavda yer alacak soruların konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.



E- SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI



- Yargı kararı gereği yeniden yapılan değerlendirme sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan 26 aday için yapılacak olan İlk ve Acil Yardım Teknikerliği branşı unvan değişikliği sözlü sınavında adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;



a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,



b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,



c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,



d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,



e) Genel kültürü ve genel yeteneği,



f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.



F- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI



- Sözlü sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



G-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR



- Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz dilekçeleri “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9, 06800 - Çankaya / ANKARA” adresine gönderilecektir. Beş (5) iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.



- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası ve adresi olmayan dilekçe ve belgegeçer ile (faks) yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



- Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz."