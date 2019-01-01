Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Şimdi Boğaziçi’ndeki Atatürk Devriminden çıktık. Atatürk Gençliği görev başında. Geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz.



HAZRETİ ÖMER’İN O SÖZÜ

Hazreti Ömer, "İnsanlar aç kalınca putlarını yer" diyor. Bilindiği gibi Cahiliye döneminde hamurdan put yaparlarmış.

Türkiye’de tek bir vatandaşımızın, dünyada tek bir insanımızın aç kalmasını istemeyiz elbette. Herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye ve Dünya için mücadele ediyoruz.



BÖYLE GİTMEZ

Ancak gerçekleri görüyoruz. Borç batağında iflaslar, fabrikaların kapılarına asılan kilitler, sokağa bırakılan işçiler, evine ekmek götüremeyen işsizler, ürününü tarladan kaldıramayan çiftçiler, umudunu yitiren çarşılar, kapılara dayanan hacizler... Bursa, Adana, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Honaz, Kumluca, Antalya, Gazipaşa, Alanya ve Ankara’daki Üretici Kurultaylarından geliyorum ve bütün üreticilerin ortak saptamasını sizlere bildiriyorum: Böyle gitmez!

2018 yılının bilançosu iki sözcükle budur: Böyle gitmez.

Bize ekonomik iflası dayatan Atlantik sisteminin putlarını kıracağımız zaman gelmiştir.



ÜRETİM DEVRİMİ KAPIDA

Türkiye, bir Üretim Devriminin eşiğindedir.

Üretim Devriminin gücü oluşuyor. Böyle gitmez diyen işçi ve çiftçiden her boydan sanayiciye ve çarşılarımızın emekçilerine kadar bütün üreticiler, Üretim Devriminin gücüdür.

Üretim Devriminin vatan bütünlüğü ufkumuzdadır. ABD askeri çekiliyor. Ordumuz, Fırat’ın doğusuna girdi. ABD ve İsrail’in Doğu Akdeniz’den gösterdiği namlulara boyun eğdirecek donanmamız, millî gücümüz ve ittifak birikimimiz vardır.

Üreten Türkiye’nin iklimi de oluşuyor. Bize borçlanmayı dayatan ABD merkezli Atlantik sisteminden kopuyor ve bizi üretmeye ve paylaşmaya çağıran Avrasya’ya yerleşiyoruz.

Özetle: Bu süreç, Türk Milletine büyük çözümü, büyük kararı dayatıyor. Altın Dönemin eşiğindeyiz.



BEBEĞİN DOĞUM SANCILARI

Hazreti Ömer’le başladık. Fazıl Hüsnü Dağlarca ile noktayı koyalım: "Çocuklar korkunç Allahım, bebek yaparlar haçları."

Türkiye, bizi borç batağına batıran, bizi iflasa sürükleyen Atlantik putunu kıracak!

Türkiye, bize bölünmeyi dayatan, Mavi Vatanımıza göz koyan Atlantik tehdidini kıracak!

Dağlarca’nın çocuklarıyız biz, putları bebek yaparız.

Atlantik Çağı kapanıyor, Yeni bir Dünya kuruluyor.

Atatürk Devriminin doğum sancılarını yaşıyoruz. Türkiye, putlarını kırıp bebek yapacak.

Türkiye’nin vatan savaşı korku tanımaz, bütün zorlukları yenecek yetenektedir.

Türkiye’nin üretici gücü yaratıcıdır. Üretim Devrimini başaracak irademiz ve kudretimiz vardır.

Vatan Partisi, Türkiye’nin Büyük Kararına önderlik edecek programa, kadrolara, tecrübeye ve cesarete sahiptir.

Üreten Türk milleti, büyük millettir.

Krizler ve tehditler, Türkiye’den korksun!

Türkiye, 2019 yılına Atlantik putunu kıracak ve Atatürk Devrimini tamamlayacak birikimle giriyor.

2019 yılında milletimizin bahtı açıktır.





Aydınlık