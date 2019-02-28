Çalışanlar ve öğrenciler, 2019 yılının resmi tatillerinin tarihlerini merakla ve heyecanla araştırıyor. Tüm resmi tatillerle birlikte Ramazan (şeker) bayramı ile kurban bayramının da ne zaman başladığına yönelik tarih haberimizde yer alıyor. İşte tüm 2019'daki resmi tatillerin ve bayram tatillerinin tarihleri ile listesi

2019 yılının ilk günü olan 1 Ocak tarihinde resmi tatil yapıldı. Tatilin ardından vatandaşlar ve öğrenciler 2019 yılına ait resmi tatillerin tarihlerini merakla internette araştırmaya başladı.



Vatandaşlar en çok bayramların hangi tarihte başladığını hangi tarihte bittiğini araştırıyor. İşte o liste



2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ



01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı



2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?



03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)



2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?



10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)