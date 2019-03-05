Veliler ve öğrenciler, ilk yarıyılın bitiminin ardından 15 tatile girmişti. Öğrenci ve veliler, yaz tatili için okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? 15 tatilin bitti, okullar açıldı. İkinci dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman?

İlk dönemi bitiren öğrenciler ve veliler, ikinci döneme başladı. Yaz tatiline erkenden hazırlık yapmak isteyenler, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını, başlangıcın net tarihini araştırıyor. Yeni dönem hazırlıklarına başlayan veliler ve öğrenciler, ikinci dönemin hangi gün başlayacağını merak ediyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte ikinci dönemin ne zaman biteceği belli oldu.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2018 Pazartesi başladı..



YAZ TATİLİ NE ZAMAN?



Yıl, 14 Haziran 2019'da sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖĞRENCİLERE MEKTUP YAZDI



Bakan Selçuk, lise öğrencilerine yönelik kaleme aldığı mektubuna ise “Öncelikle hayatının en kıymetli yılları olan gençlik yıllarını bizimle paylaştığın için teşekkür ederim.” ifadeleriyle giriş yaptı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mektubunda şunları yazdı:



“Burayı büyük koşudan önceki antrenman sahası, ışıklı sahne gösterilerinin sahne arkası, muhteşem bir yaşam konserinin prova kayıtları olarak algılamanı isterim. Çünkü hiçbir başarılı müzisyen yoktur ki konsere yıllarca müzik yapmadan, aylarca çalışmadan, günlerce prova yapmadan çıkmış olsun. Şunu unutma; onu coşkuyla alkışlayanlar, konserde geçirdikleri keyifli vakti değil, sanatçının kendini gerçekleştirmek için harcadığı zamanı alkışlarlar.



Okul sıralarında geçirdiğin vakit, senin ileriki hayatında yaşayacağın başarıların provası niteliğindedir. Mezun olduğunda, en büyük alkış senindir. Biliyorum ki bütün sınıf yoruldunuz ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Dinlenin, eğlenin, gezin, gülün, yaşayın. Tatil sizindir.”



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