Milyonlarca Müslüman, yılın en mübarek ayı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman? 2019'da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman başlayacak? 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece ilk sahur yapılacak ve 6 mayıs günü ilk iftar yapılacak

İslam alemi heyecanla Ramazan ayını bekliyor. Ramazan ayında milyonlarca müslüman ilk sahur vakti ile oruç tutmaya niyetlenecek ve ilk iftar vakti ile birlikte de orucunu açacak. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? 2019’da ilk sahur ve ilk iftar ne zaman? 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece ilk sahur yapılacak ve 6 mayıs günü ilk iftar yapılacak.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. 7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.



KADİR GECESİ ÖNEMİ…



Müslümanlara Kur’an’ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur’an’ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O’nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.



RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ



Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.



BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU



Açıklamada yer alan, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:



“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”