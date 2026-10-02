2019’dan bu yana aranıyordu! Firari FETÖ şüphelisi saklandığı yerde yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında M.Ç.'yi yakaladı. Şüpheli hakkında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

2019'DAN BERİ ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre M.Ç., 2019 yılından bu yana firari durumdaydı. Polis ekipleri, örgüte yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde şüphelinin saklandığı yeri tespit etti.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla M.Ç. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.