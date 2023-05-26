2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hangi anket şirketi hangi oranları paylaştı?

SONAR

SONAR araştırma şirketinin kurucusu olan Hakan Bayrakçı, seçimle ilgili Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı paylaştı:

- SONAR’ın araştırmasına göre 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini, (oy kullanma oranında ciddi bir farklılık olmaması halinde) Revep Tayyip Erdoğan kazanacaktır. Çalışmanın gece 00:00’a kadar sonuçlanması halinde oy oranlarını da açıklayacağız.

Kaynak:

1- https://twitter.com/ahakanbayrakci/status/1662120387268714496?cxt=HHwWgICxkfPrhJEuAAAA

2- https://tr.euronews.com/2023/05/25/konda-28-mayis-cumhurbaskani-secimi-icin-son-anketini-acikladi

3- https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/2005202326