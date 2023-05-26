2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hangi anket şirketi hangi oranları paylaştı?
Türkiye, 28 Mayıs 2023 günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandık başına gidiyor. Peki, hangi anket şirketi hangi oranları paylaştı?
Türkiye, 28 Mayıs 2023 günü sandığa giderek Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacak. Seçimin ikinci turu, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak. Peki anket şirketleri seçimler için ne diyor? Hangi anket şirketleri hangi oranları paylaştı?
KONDA
KONDA Araştırma, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin son anketini abonelerine gönderdi. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,7, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,3 oldu.
20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 34 ilin merkez dâhil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşüldü.
KONDA'da yapılan açıklamaya göre araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek yurt içi seçmenlerin saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini yansıtıyor.
OPTIMAR
Optimar Araştırma'nın genel müdürü Hilmi Daşdemir, katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turu farkla kazanacağını söyledi.
Daşdemir, "Tayyip Erdoğan farkla kazanacak. Yüzde 53 üzeri oy alacak. Türk toplumunu çok iyi tanıyorum. Muhalefet süreci iyi okuyamadı. Erdoğan, Meclis aritmediğinde de büyük bir farkla galip" diye konuştu.
İkinci turdda katılımın yüzde 88’den az olacağını savunan Daşdemir, "Kılıçdaroğlu seçmenini sandığa taşıyamayacak. Katılım 85 yada altına düşecek. Önümüzdeki hafta başında bir araştırma yaparsak daha net söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu taraftarlarının motivasyonunun bozulduğunu söyleyebilirim" dedi.
SONAR
SONAR araştırma şirketinin kurucusu olan Hakan Bayrakçı, seçimle ilgili Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı paylaştı:
- SONAR’ın araştırmasına göre 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini, (oy kullanma oranında ciddi bir farklılık olmaması halinde) Revep Tayyip Erdoğan kazanacaktır. Çalışmanın gece 00:00’a kadar sonuçlanması halinde oy oranlarını da açıklayacağız.
Kaynak:
1- https://twitter.com/ahakanbayrakci/status/1662120387268714496?cxt=HHwWgICxkfPrhJEuAAAA
2- https://tr.euronews.com/2023/05/25/konda-28-mayis-cumhurbaskani-secimi-icin-son-anketini-acikladi
3- https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/2005202326