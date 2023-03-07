2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Seçim tarihi belli mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Yaşanan deprem felaketinden sonra en çok merak edilen konulardan biri depremzedelerin nasıl oy kullanacağıydı. Depremzedeler için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlayacaklarını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: