2023 seçimleri ne zaman yapılacak? Seçim tarihi belli mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Uzun bir süredir herkesin merak ettiği sorulardan biri seçimlerin ne zaman olacağı yönünde. Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerle ilgili konuştu. İşte detaylar...
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önceki konuşmalarında 14 Mayıs'ı işaret ederek seçimin 14 Mayıs'ta olacağının sinyallerini vermişti. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimine ilişkin detayları paylaştı:
"10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, 11 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanacak kararı işaret etti.
2023 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Resmi Gazete'yi işaret etti. 11 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete'deki karardan sonra seçim takvimi de resmi olarak başlayacak.
DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?
Yaşanan deprem felaketinden sonra en çok merak edilen konulardan biri depremzedelerin nasıl oy kullanacağıydı. Depremzedeler için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlayacaklarını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: