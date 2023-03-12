2023 Vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek Meclis'te kabul edildi. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak. Peki, 2023 Vergi affı Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği vergi affı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ancak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Vatandaşlar, konuya ilişkin "Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Resmi Gazete'de vergi affı yayımlandı mı?" sorularını peş peşe araştırıyor.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI ÇIKTI MI?
Vergi borcu yapılandırması henüz Resmi Gazete yayımlanmadı. Birkaç gün içinde yasalaşması bekleniyor.
BAŞVURULAR, 30 NİSAN 2023'E KADAR
Yasayla; 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.
31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ilişkin olup yapılandırmaya son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak.
Yasayla; yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak.