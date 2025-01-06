2024 seçimleri sonuçlandı: Trump yeniden Beyaz Saray’da
Son dakika haberine göre, ABD Kongresi, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazandığını resmen onayladı. Bu karar, Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek ikinci kez başkanlık görevine başlamasının önünü açtı.
5 Kasım 2024'teki seçimlerin galibi olan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zaferi, Kongrede düzenlenen ortak oturumda Seçiciler Kurulu oylarının sayılmasıyla resmileşti. ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris’in yönettiği oturumda, eyaletlerin Seçiciler Kurulu oyları tek tek okundu.
Toplamda 312 delege oyu alan Trump, ABD’nin 47. başkanı olmaya hak kazandı. Demokrat Harris ise 226 delege oyu aldı. Harris, sonuçları açıklarken gözle görülür bir üzüntü yaşadı.
Cumhuriyetçiler Trump ve başkan yardımcısı seçilen JD Vance’in zaferini alkışlarla kutlarken, Demokrat üyeler yalnızca Harris’i destekleyen sonuçları alkışladı.
Donald Trump, 2016-2020 yılları arasında başkanlık yapmış ancak 2020 seçimlerinde Joe Biden’a karşı kaybetmişti. Şimdi, 20 Ocak’ta gerçekleşecek yemin töreninin ardından, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak.
2016’dan bu yana Amerikan siyasetini şekillendiren Trump, yeniden göreve gelmesiyle birlikte ABD’nin siyasi geleceği üzerinde etkili olmaya devam edecek.