2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin Doğusundan kareler
Türkiye önündeki 5 yıllık süreçte görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Türkiye'nin doğusundaki, illerde vatandaşlar da oy kullanma işlemini sürdürüyor. Yaşlı ve engelliler seyyar sandık aracılığıyla oylarını kullanıyor.
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Hakkari'de vatandaşlar oy kullanma işlemine yöresel kıyafetleriyle geldi.
Hakkari'de vatandaşlar oy kullanma işlemine yöresel kıyafetleriyle geldi.
Diyarbakır'da yaşlı ve engelliler görevliler yardımıyla oy kullanmaya gitti.
Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşlar oy kullanmaya işlemine devam ediyor