2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin Doğusundan kareler

Türkiye önündeki 5 yıllık süreçte görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gitti. Türkiye'nin doğusundaki, illerde vatandaşlar da oy kullanma işlemini sürdürüyor. Yaşlı ve engelliler seyyar sandık aracılığıyla oylarını kullanıyor.

# 31 mart yerel seçimleri
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2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin Doğusundan kareler - Resim: 1

Hakkari'de vatandaşlar oy kullanma işlemine yöresel kıyafetleriyle geldi.

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2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin Doğusundan kareler - Resim: 2

Hakkari'de vatandaşlar oy kullanma işlemine yöresel kıyafetleriyle geldi. 

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2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin Doğusundan kareler - Resim: 3

Diyarbakır'da yaşlı ve engelliler görevliler yardımıyla oy kullanmaya gitti.

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2024 Yerel Seçimlerinde Türkiye'nin Doğusundan kareler - Resim: 4

Van'ın Edremit ilçesinde vatandaşlar oy kullanmaya işlemine devam ediyor

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