2024’te 2 bin 235 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin militan operasyonları dahil toplamda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini Bakanlık, 1 Ocak'tan bu yana öldürülen teröristlerin 2 bin 235'e ulaştığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Öncelikle, dün terörle mücadelemizin etkinliğinin artırılmasına büyük katkıları olan TUSAŞ’ın Kahramankazan/Ankara’da bulunan tesislerine yönelik gerçekleşen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyeceklerdir.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla,

- Son bir hafta içerisinde, 14’ü 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile olmak üzere Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirilmiş,

- Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.235 (Irak: 1.171 / Suriye: 1.064 Suriye) olmuştur.

Dün (23 Ekim) Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekâtlarımız devam edecektir.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada;

- 10 adet Konkurs Tanksavar füzesi,

- 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi,

- 2 adet mayın,

- 6.000 adet Uçaksavar mühimmatı ile,

-1 adet 120 mm'lik Havan mühimmatı ele geçirilmiştir.

Yine, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova’daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir.

Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalanmış, 1.568 şahıs ise engellenmiştir.

- Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.134’e, engellenen kişi sayısı da 83.875’e yükselmiştir.

Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 72 kilogram (71.644 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

19 Ekim’de Koyun Adaları’nın güneydoğusunda Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun bıraktığı düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bildirilmiş, göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

17- 18 Ekim’de Brüksel’de bulunan Sayın Bakanımız, kuruluşunun 10’uncu yılı münasebetiyle icra edilen "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu” ve “NATO Savunma Bakanları” toplantılarına katılmıştır.

“DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı”nda başta Irak ve Suriye’de olmak üzere DEAŞ tehdidine ilişkin bilgi paylaşan Sayın Bakanımız, müteakiben katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısında;

- Başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna’ya olan güçlü desteğimizi,

- NATO’nun komuta ve kuvvet yapısına, harekât ve misyonlarına yaptığımız katkıları,

- NATO-Avrupa Birliği iş birliğine yönelik gayretleri desteklediğimizi,

- Montrö Sözleşmesi’ni hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam ettiğimizi,

- Balkanlar, Suriye ve Irak’a ilişkin millî tutum ve değerlendirmelerimizi,

- İttifak’ın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarımızı ifade etmiştir.

Yine,

- Gazze’de derhâl ateşkese varılması ve iki devletli çözüm temelinde barış görüşmelerine geri dönülmesi,

- Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele etmekte olduğumuz ve bu konuda müttefiklerimizden destek beklediğimiz,

- Güçlü bir İttifak için Müttefikler arasındaki tüm savunma sanayi engellerinin kaldırılmasının şart olduğu hususlarında görüş ve değerlendirmelerde bulunmuştur.

Söz konusu toplantı kapsamında Sayın Bakanımız;

- Romanya ve Bulgaristan ile “Askerî Hareketlilik Alanları Kurulması” ve,

- NATO Savunma Bakanlarının katılımıyla “Yüksek Görünürlüklü Projelerin” Niyet Mektuplarını imzalamıştır.

Ayrıca, Vaşington Zirvesindeki Asya-Pasifik ortaklarıyla iş birliğinin geliştirilmesi kararı doğrultusunda Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore Savunma Bakanları ile ilk defa bir araya gelen Sayın Bakanımız; ABD, İngiltere, Ukrayna, Savunma Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş, çok sayıda mevkidaşıyla bir araya gelmiş, NATO Karargâhında görev yapan Daimî Temsilciliğimiz ile Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.

Diğer taraftan bir yıl boyunca üstlendiğimiz Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya’ya devreden ülkemiz, Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevini 18 Ekim’de İtalya’dan devralmıştır.

- 20 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir-Teslim Töreni’ne katılan Sayın Bakanımız, 21 Ekim’de kabul ettiği Ukrayna Dışişleri Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.

- 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin dünyaya tanıtıldığı SAHA EXPO Fuarı’nın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile birlikte gerçekleştiren Sayın Bakanımız, bu kapsamda;

- SAHA EXPO’ya katılan başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülke bakanları ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmiş,

- Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Fildişi Sahili, Somali ve Birleşik Arap Emirlikleri ile askerî alanlarda eğitim, iş birliği ve çerçeve anlaşmaları imzalamıştır.

Öte yandan Sayın Genelkurmay Başkanımız 17 ve 19 Ekim tarihlerinde Kuzey Makedonya ve İtalya’ya resmî ziyaretlerde bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir.

7 Ekim’den bu yana tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen İsrail saldırıları ile binlerce insan hayatını kaybetmiş; yüz binlerce insan evlerinden, yurtlarından ayrılmaya zorlanmıştır. İsrail, Lübnan’da da yerleşim yerlerini ve sivil halkı hedef almaya devam etmektedir.

Toplu katliamlarına devam eden ve saldırılarını daha da yayma niyeti taşıyan İsrail karşısında uluslararası toplum derhâl harekete geçmelidir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike,

- Fransa’da Cutaway,

- Konya’da Müşterek Elektronik Harp Denemeleri tatbikatları başarıyla icra edilmiştir.

- Güney Kore’de Çok Uluslu Mayın Harbi,

- Yunanistan’da Aegean Seal Mayın Karşı Tedbirleri,

- Almanya ve Belçika’da Steadfast Noon,

- Pakistan’da Indus Shield,

- Macaristan’da Brave Warrior Fiilî Arazi,

- Norveç’te Steadfast Duel,

- Edirne’de Yıldırım Seferberlik,

- Kuzey denizi ve Akdeniz’de Neptune Strike tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Neptune Strike Tatbikatına TCG Anadolu, TCG Gelibolu ve TCG Burgazada’dan oluşan Anadolu Görev Grubu ile Adriyatik’te iştirak etmektedir.

Ayrıca 21 Ekim’de Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz’de başlayan ve 92 suüstü gemisi, 7 denizaltı, 15 uçak, 14 helikopter ve 22 insansız hava aracının görev aldığı DENİZKURDU-I tatbikatı başarıyla devam etmektedir.

Söz konusu tatbikatın fiilî silah ve güdümlü mermi atışları 21-23 Ekim tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri ise yarın Aksaz’da icra edilecektir.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, 20-23 Ekim tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapmıştır.

- 18-21 Ekim tarihleri arasında Katanya/İtalya’ya liman ziyareti yapan NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’de görevli TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz, 26-28 Ekim tarihleri arasında Taranto/İtalya’ya liman ziyareti gerçekleştirecektir.

Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GEDİZ, TCG GÖKOVA ve TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu’nun yarın (25 Ekim) Somali açıklarında olması planlanmaktadır.

Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde bugün (24 Ekim) Romanya hava sahasında, yarın (25 Ekim) ise NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında hava sahamızda uçuş görevi icra edilecektir.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; son olarak 18-19 Ekim’de Muğla’da çıkan orman yangınları olmak üzere bugüne kadar 34 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 109 helikopter ile 3.459 sorti yaparak katkı sağlamıştır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde icra edilen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın ürün ve projeleri sergilenmektedir.

Bu kapsamda ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarımı yapılan, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen ülkemizin ilk yerli ve millî fırkateyni TCG İSTANBUL ile yine yerli ve millî olarak inşa edilen TCG SANCAKTAR gemilerimiz 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu’nda halkımızın ziyaretine açılacaktır.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı,

- MİLKED Elektronik Denetleme Sistemi,

- Tünel Açma Makinesi,

- Yeni Nesil Fırtına Obüsü ile modernizasyonu tamamlanan Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

17 Ekim’de başlayan “2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları 3 Kasım’a kadar devam edecek,

Hava Kuvvetleri Komutanlığına “2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları ise 25 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

Kahraman milletimizin; egemenliğin, kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Millî Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz.

Bu kapsamda,

- 29 Ekim’de Anıtkabir’de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara’da geçit töreni,

- Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti,

- İstanbul’da SOLOTÜRK, İzmir’de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir.

Ayrıca “Askerî Müzelerimiz” 29 Ekim’de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.

Sonuç olarak Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

TUSAŞ standı önünde düzenlenen anma töreninde bakanlardan sert açıklama: Bu toprakların çocuklarını çakallara kaptırmayacağız"